"الصحة": خروج أكثر من نصف إصابات التسمم الغذائي من العناية المركزة

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أعلن المتحدث الرسمي بوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، عن خروج أكثر من نصف الحالات المصابة بالتسمم الغذائي من العناية المركزة.





خروج أكثر من نصف إصابات التسمم الغذائي



أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية



توجيه مهم من أمير الرياض



حالات تسمم بالرياض



وقال العبدالعالي على حسابه بمنصة "إكس: "بفضل من الله، أكثر من نصف الحالات المصابة بالتسمم الغذائي خرجت من العناية المركزة، ومنهم 25 حالة خرجت من المستشفى بالسلامة، وقد لاحظنا انحسارًا واضحًا للحالات خلال الأيام الثلاثة الأخيرة ولله الحمد".وتابع "نؤكد بأنه لا توجد مصادر أخرى ارتبطت بها الحالات سوى ما تم توضيحه سابقًا، ونوصي بأهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وضرورة الابتعاد عن نشر الشّائعات والمعلومات غير المؤكّدة".وكان صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، قد أكد على جميع الجهات المعنية بسرعة رفع نتائج الإجراءات التي تم اتخاذها حيال حالات التسمم الغذائي التي تم رصدها في إحدى المنشآت التجارية في مدينة الرياض.وكان سمو أمير المنطقة قد وجه فور رصد حالات التسمم بضرورة اتخاذ جميع التدابير والإجراءات حيال ما تم رصده، وتوفير أوجه الرعاية اللازمة للمصابين، مشددًا سموه على ضرورة الحفاظ على جميع إجراءات السلامة.