رابط وخطوات الاعتراض على المخالفات المرورية 1445

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أعلنت إدارة المرور عن طريقة تقديم اعتراض على المخالفات المرورية من خلال خدمة إلكترونية.



وأعلن المرور عن طريقة تقديم اعتراض وعن شروط التقديم، ويمكن تقديم اعتراض على المخالفات المرورية من خلال الدخول على منصة وزارة الداخلية ومن خلال منصة أبشر الإلكترونية بكل سهولة من خلال خطوات بسيطة سوف نتعرف عليها. اضافة اعلان





خدمة اعتراض على مخالفة مرورية

