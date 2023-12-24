الأحد، 11 جمادى الثانية 1445 ، 24 ديسمبر 2023

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رابط وخطوات الاعتراض على المخالفات المرورية 1445

المرور
المرور
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أعلنت إدارة المرور عن طريقة تقديم اعتراض على المخالفات المرورية من خلال خدمة إلكترونية.

وأعلن المرور عن طريقة تقديم اعتراض وعن شروط التقديم، ويمكن تقديم اعتراض على المخالفات المرورية من خلال الدخول على منصة وزارة الداخلية ومن خلال منصة أبشر الإلكترونية بكل سهولة من خلال خطوات بسيطة سوف نتعرف عليها.اضافة اعلان

خدمة اعتراض على مخالفة مرورية


وفر المرور خدمة تقديم اعتراض على المخالفات المرورية وذلك وفقا للعديد من الضوابط والشروط التي تم تحديدها، ويمكن ذلك من خلال اتباع الخطوات:

1- قم بالدخول على منصة أبشر الإلكترونية. من هنا
2- قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
3- قم بكتابة رمز التحقق.
4- قم بتسجيل الدخول على المنصة.
5- قم بالضغط على خدماتي ومنها خدمات المرور.
6- قم بالضغط على خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية.
7- قم بالموافقة على جميع الشروط والأحكام.
8- قم بقراء جميع البيانات الخاصة بالمخالفة ومعرفة جميع التفاصيل.
9- قم بالدخول على تقديم اعتراض وسوف يتم مراجعة المخالفة من الإدارة العامة للمرور.


شروط الاعتراض على المخالفات المرورية

قام المرور بوضع العديد من الشروط المطلوبة من أجل تقديم اعتراض على المخالفات المرورية.

يجب توافر الشروط  التالية في المتقدم وتتمثل تلك الشروط فيما يأتي:

1- يجب أن لا تزيد مدة المخالفة عن 30 يوما من أجل تقديم الاعتراض عليها.
2- يجب تقديم اعتراض على المخالفة مرة واحدة ولا يتم تقديم اعتراض مره أخرى عليها.
3- يجب أن يكون الاعتراض مغلق حيث لا يتم تقديم اعتراض جديد إذا كان هناك اعتراض سابق لنفس المخالفة.

الاعتراض على المخالفات المرورية عبر أبشر 

قامت وزارة الداخلية بتوفير منصة من أجل الاعتراض على المخالفات المرورية التي يتم رصدها من خلال النظام، ويمكن لجميع المواطنين تقديم اعتراض وفقا للعديد من الضوابط وتتمثل فيما يأتي:

يجب أن يكون الشخص مسجل ويكون حسابه مفعل في بوابة وزارة الداخلية.
يجب الاعتراض على المخالفة خلال 30 يوما من إصدار المخالفة.
يجب الاعتراض على المخالفات التي تم تسجيلها من خلال النظام فقط.
كما لا يتم تقديم اعتراض على المخالفات التي تم تسديدها.

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