توقعات "الأرصاد": أمطار رعدية ورياح وضباب على مكة وجازان وهذه المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس
لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.
أمطار رعدية ورياح نشطة على 4 مناطقوأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق
جازان، عسير، والباحة، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
ضباب على العديد من مناطق المملكةولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق،
كذلك على الأجزاء الشمالية والوسطى من المملكة.
حركة الرياح على البحر وأشار التقرير
إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30
كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.
وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
ارتفاع الموج وحالة البحروارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من
مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.