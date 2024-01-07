توقعات "الأرصاد": أمطار رعدية ورياح وضباب على مكة وجازان وهذه المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة. اضافة اعلان





أمطار رعدية ورياح نشطة على 4 مناطق



ضباب على العديد من مناطق المملكة



حركة الرياح على البحر



ارتفاع الموج وحالة البحر



حركة الرياح على الخليج العربي



ارتفاع الموج وحالة البحر



وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على الأجزاء الشمالية والوسطى من المملكة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-55 كم/ساعة.وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي.