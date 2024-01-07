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الولايات المتحدة تحظر تحليق 171 طائرة بعد حادث خطير

طائرة بوينج
طائرة بوينج
أ أ
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طلبت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية من جميع شركات الطيران العاملة في الولايات المتحدة بإخضاع 171 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس 9 لعمليات فحص فورية بعد ساعات من حادث انفجار نافذة طائرة من نفس الطراز في ولاية أوريغون،اضافة اعلان

فحص طائرات بوينغ 737 ماكس 9

وأوضحت الهيئة أن عمليات الفحص ستستغرق ما بين 4 و8 ساعات لكل طائرة، وأنها ستشمل فحص الهيكل الخارجي للطائرة بحثًا عن أي عيوب أو تشققات.

وهذه أحدث واقعة تتعلق بالطائرة بوينغ 737 ماكس 9، والتي توقفت عن التحليق لمدة عامين تقريبًا بعد حادثي تحطم في عامي 2018 و2019.

ولم يتضح حتى الآن سبب انفجار النافذة في طائرة خطوط ألاسكا الجوية، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

من جهته، قال بن مينيكوتشي، الرئيس التنفيذي لشركة ألاسكا إيرلاينز، إن أسطول الشركة المكون من 65 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس 9 سيظل متوقفًا عن العمل حتى يتم الانتهاء من عمليات الصيانة والفحوصات الاحترازية.

وأضاف أن عمليات الفحص ستستغرق عدة أيام، وأنه من المتوقع الانتهاء منها في "الأيام القليلة المقبلة"، فيما ذكرت الشركة، أنها أكملت أكثر من ربع عمليات الفحص دون العثور على أي مشكلات.

جمع المعلومات بشأن حادث الطائرة



بدوره، أعلن المجلس الوطني لسلامة النقل أنه سيرسل فريقًا من الخبراء إلى موقع حادث طائرة خطوط ألاسكا الجوية لبدء التحقيق في الواقعة.

وأكدت شركة بوينغ إنها تعمل على جمع المزيد من المعلومات حول الحادث، وأنها على اتصال مع شركة الطيران.

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