توقعات " الزعاق" لشهر يناير : موسم لرياح مخادعة وشديد البرد

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كشف خبير الطقس خالد الزعاق، عن توقعاته لحالة الطقس في شهر ينايرـ مؤكدا أن الشهر هو الشهر الأول من شهور السنة الميلادية وأحد السبعة شهور الذي يتكون من 31 يوما, اضافة اعلان





الزعاق يكشف توقعاته للطقس في شهر يناير





انقلاب حركة الشمس من الجنوب للشمال





أول علامات السيل:





وأضاف "الزعاق" - خلال ظهوره على قناة العربية: "يسمى في العراق وبلاد الشام بكانون ثاني مأخوذة من اللفظة العربية "كَنة" أي استقر فهم يستقرون في منازلهم من شدة البرد".وأوضح أن "يناير" مأخوذ من لفظة غير عربية "آينة" أي البوابة فهو بوابة الدخول للسنة، متابعا: "شهر يناير في أوله تكون الأرض في أقرب نقطة للشمس وفي منتصفه موسم الشبط وهو موسم الرياح الماكرة التي لا تستقر على جهة معينة وفيه نهايته الاستعداد لموسم بذرة السدر".في وقت سابق، قال "الزعاق" إن هذه الأيام تشهد انقلاب حركة الشمس من الجنوب للشمال، وسنعيش خلال الأسبوع الجاري أطول ليال وأقصر نهار في العام على الإطلاق، وسيفتح علينا باب من الشتاء فاشبعوا نوماً في هذا الأسبوع.وأضاف الزعاق: "يتزامن ذلك مع النجم الثالث من نجوم المربعانية المسمّى "الشولة"، وكما يقول العرب: "إذا طلعت الشولة طال الليل طولة واشتد على العائل العولة".وأشار إلى أنه في نهاية هذا الأسبوع يبدأ النهار يأخذ حصته من الليل، ويستمر في ذلك 3 أشهر، وحينذاك يتساوى طول الليل والنهار في شهر مارس.وأكّد أن طول ساعات الليل على بلدان الخليج في هذه الأيام يتجاوز 13 ساعة تقريباً والشمس غائبة عن القطب الشمالي لثلاثة أشهر.في وقت سابق، كشف " الزعاق" عن أول علامات السيل، وذلك في مقطع فيديو عبر حسابه على منصة إكس.وظهر "الزعاق" وهو يقبل زبد السيل، مشيرا إلى أنه علامة خير، قائلا: "لو شفت هالكيكة "زبد السيل"، أعرف أن السنة سنة خير".وأشار إلى أن زبد السيل هو أول علامات السيل، وليس الأمطار.