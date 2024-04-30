درجات الحرارة.. العظمى 39 بشرورة والصغرى 11 بالسودة

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أنه سجل ارتفاعًا في درجات الحرارة على
معظم أنحاء ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 39 درجة في شرورة، و38 في القنفذة، وأقلها 11 درجة في السودة بعسير.
وأضاف أنه سجل اليوم، 37 في جدة، و36 في مكة وجازان، و30 في المدينة المنورة، و29 في الرياض.
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درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 11، أبها 13، والباحة 15، وبريدة والدوادمي والقريات 18، وحائل 16، والمجمعة 19 درجة مئوية.