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درجات الحرارة.. العظمى 39 بشرورة والصغرى 11 بالسودة

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف
درجات الحرارة
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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أنه سجل ارتفاعًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

* درجات الحرارة العظمى اضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 39 درجة في شرورة، و38 في القنفذة، وأقلها 11 درجة في السودة بعسير.
وأضاف أنه سجل اليوم، 37 في جدة، و36 في مكة وجازان، و30 في المدينة المنورة، و29 في الرياض.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 11، أبها 13، والباحة 15، وبريدة والدوادمي والقريات 18، وحائل 16، والمجمعة 19 درجة مئوية.

أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

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