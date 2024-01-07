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رابط وخطوات التقديم في الوظائف المدنية في وزارة الدفاع

القوات البرية
وظائف القوات البرية
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كشفت وزارة الدفاع "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للقوات البرية"، عن بداية التقديم على وظائف شاغرة في برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية في مجال تقنية المعلومات حسب التخصصات التالية:

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رابط وخطوات التقديم في الوظائف المدنية في وزارة الدفاع

1 - علوم الحاسب.
2 - نظم المعلومات.
3 - تقنية المعلومات.
4 - هندسة الشبكات.
5 - هندسة الاتصالات.
6 - هندسة البرمجيات.
7 - هندسة الحاسب الآلي.
8 - هندسة أمن المعلومات.
9 - هندسة نظم المعلومات؟


شروط التقديم في الوظائف المدنية في وزارة الدفاع

- أن يكون من أبناء المملكة.
- أن يكون لائقًا صحيًا وحسن المظهر.
- جميع الخبرات يجب أن تكون في مجال طبيعة العمل الوظيفة المتقدم عليها.
- أن لا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصصات المطلوبة لشغل الوظيفة المتقدم عليها.
للاطلاع على بيان بمسميات الوظائف المطلوبة: (اضغط هنا).

طريقة التقديم

التقديم يبدأ اليوم عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا)، ويستمر حتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق 1445/6/27هـ.


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