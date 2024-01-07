رابط وخطوات التقديم في الوظائف المدنية في وزارة الدفاع

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كشفت وزارة الدفاع "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للقوات البرية"، عن بداية التقديم على وظائف شاغرة في برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية في مجال تقنية المعلومات حسب التخصصات التالية:
رابط وخطوات التقديم في الوظائف المدنية في وزارة الدفاع1 -
علوم الحاسب.
2 - نظم المعلومات.
3 - تقنية المعلومات.
4 - هندسة الشبكات.
5 - هندسة الاتصالات.
6 - هندسة البرمجيات.
7 - هندسة الحاسب الآلي.
8 - هندسة أمن المعلومات.
9 - هندسة نظم المعلومات؟
شروط التقديم في الوظائف المدنية في وزارة الدفاع-
أن يكون من أبناء المملكة.
- أن يكون لائقًا صحيًا وحسن المظهر.
- جميع الخبرات يجب أن تكون في مجال طبيعة العمل الوظيفة المتقدم عليها.
- أن لا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصصات المطلوبة لشغل الوظيفة المتقدم عليها.
للاطلاع على بيان بمسميات الوظائف المطلوبة: (اضغط هنا).