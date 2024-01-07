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إجابة شافية.. شاهد كيف رد "الخثلان" على شخص يتعامل أهله بالسحر ويتساءل ماذا أفعل؟

الدكتور سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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بإجابة شافية رد أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، على شخص يتعامل أهله بالسحر ولا يدري ماذا يفعل.اضافة اعلان

الخثلان ينصح من يتعامل أهله بالسحر

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه أولاً لابد من التثبت في مثل هذه الأمور؛ لأن التهمة بالسحر تهمة خطيرة، تتعلق بالأعراض وحقوق العباد، وربما يتهيأ للإنسان أنهم يسحرون وفي الواقع أنهم ليسوا كذلك، وأنه ينبغي الحذر من اتهام الناس بما ليس فيهم.
وأضاف أنه لو تأكد أن أقاربه يتعاملون بالسحر فلابد أن ينصحهم وأن ينوع في أسلوب النصيحة مع الاستمرار في صلتهم.

نصح الأقارب خير من مقاطعتهم

وبين أن من يشتكي من أن أقاربه يتعاملون بالسحر وهو يخشى الضرر، فعليه الاستعانة بالله والحرص على الأذكار والأوراد؛ لأن الشيطان قد يوقع بين الإنسان وبين أقاربه.
ووجه نصيحة لهذا السائل بأن يذهب لأقربائه ويعقد معهم جلسة خاصة ويقول سمعت كذا وكذا، ويتثبت من الأمر، ثم يبذل لهم النصيحة ولا يقاطعهم.

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