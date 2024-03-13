عاجل.. أهم 10.. موعد صرف الرواتب والمنح في رمضان وتنبيه التعليم وتحذير "أمن الدولة"

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها اليوم، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:



الأكبر منذ 2008.. تباين توقعات أوبك ووكالة الطاقة بشأن الطلب على النفط



تنبيه عاجل من سفارة المملكة في ألبانيا بشأن دخول هذه الدول



عاجل.. بشرى للمواطنين بخصوص مواعيد صرف الرواتب والمنح في رمضان



طبيب روسي شهير: لا دواء أفضل من صيام شهر رمضان



تستمر حتى نهاية رمضان.. إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري



تنبيه عاجل من تقويم التعليم بخصوص موعد اختبار الرخصة المهنية لهؤلاء



عاجل.. توجيه مهم من حساب المواطن لمن لم ينزل له دعم هذا الشهر حتى الآن



عاجل.. رئاسة أمن الدولة تحذر من التبرع لجهات مجهولة تستغلّ شهر رمضان



عاجل وبشرى سارة.. وزير التعليم: ⁠صندوق متخصص لدعم منسوبي التعليم



عاجل.. "إيجار" تكشف طريقة معرفة رقم موقع عداد الكهرباء

