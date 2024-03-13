عاجل.. أهم 10.. موعد صرف الرواتب والمنح في رمضان وتنبيه التعليم وتحذير "أمن الدولة"

أ أ
تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها اليوم، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
الأكبر منذ 2008.. تباين توقعات أوبك ووكالة الطاقة بشأن الطلب على النفط
خلصت دراسة أجرتها "رويترز" إلى أن التباين في توقعات أوبك ووكالة الطاقة الدولية إزاء نمو الطلب على النفط،.. المزيد هنا
تنبيه عاجل من سفارة المملكة في ألبانيا بشأن دخول هذه الدول
أصدرت سفارة المملكة في ألبانيا، تنبيهًا بخصوص منح تأشيرات لدخول المواطنين السعوديين إلى 4 دول أوروبية.. المزيد هنا
عاجل.. بشرى للمواطنين بخصوص مواعيد صرف الرواتب والمنح في رمضان
يرتبط شهر رمضان عادة بتزايد إنفاقات الأسر أكثر من الشهور الأخرى، الأمر الذي يفسر سر الاهتمام الكبير بمعرفة.. المزيد هنا
طبيب روسي شهير: لا دواء أفضل من صيام شهر رمضان
لطالما أكد الأطباء على الفوائد الصحية للصيام المتعلقة بالجسم، إلى حد قوال الطبيب الروسي راميل خيساموف.. المزيد هنا
تستمر حتى نهاية رمضان.. إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة.. المزيد هنا
تنبيه عاجل من تقويم التعليم بخصوص موعد اختبار الرخصة المهنية لهؤلاء
أصدرت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الثلاثاء، توضيحًا مهمًا بشأن فتح التسجيل في اختبار الرخصة المهنية "التربوي العام".. المزيد هنا
عاجل.. توجيه مهم من حساب المواطن لمن لم ينزل له دعم هذا الشهر حتى الآن
تفاعل برنامج حساب المواطن مع سؤال تكرر من بعض المستفيدين، يشكون مع نزول دعم شهر مارس.. المزيد هنا
عاجل.. رئاسة أمن الدولة تحذر من التبرع لجهات مجهولة تستغلّ شهر رمضان
صرّح المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة، أن الرئاسة تُذكّر الجميع بأن يكون التبرع داخل المملكة من خلال القنوات والجهات المصرّح لها.. المزيد هنا
عاجل وبشرى سارة.. وزير التعليم: صندوق متخصص لدعم منسوبي التعليمقال وزير التعليم، يوسف البنيان، إن الوزارة لديها صندوق متخصص لدعم منسوبي التعليم، وفق ما أفاد برنامج "الراصد".. المزيد هنا
عاجل.. "إيجار" تكشف طريقة معرفة رقم موقع عداد الكهرباء
تفاعل الحساب الرسمي لمنصة "إيجار" عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، مع سؤال أحد المواطنين يقول فيه :" من وين اطلع رقم موقع عداد الكهرباء؟".. المزيد هنا