عاجل وبشرى سارة.. وزير التعليم: ⁠صندوق متخصص لدعم منسوبي التعليم

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قال وزير التعليم، يوسف البنيان، إن الوزارة لديها ⁠صندوق متخصص لدعم منسوبي التعليم، وفق ما أفاد برنامج "الراصد".

وكان الوزير أعلن خلال مؤتمر صحفي في أكتوبر الماضي عن تبني الوزارة استحداث صندوق اجتماعي لمنسوبيها وعلى رأسهم المعلمين والمعلمات؛ إلى جانب اهتمامها بعمليات الكادر الإداري لتعزيز العمل المؤسسي المستدام.





أبرز ما قاله الوزير







- سنعيد هيبة المعلم

- ⁠تقرير أسبوعي من مديري المدارس عن حالات العنف والتنمر وغيرها

- ⁠مركز وطني لتطوير المناهج

- ⁠صندوق متخصص لدعم منسوبي التعليمpic.twitter.com/e0oLHjOauh فيديو | وزير التعليم يوسف البنيان:- سنعيد هيبة المعلم- ⁠تقرير أسبوعي من مديري المدارس عن حالات العنف والتنمر وغيرها- ⁠مركز وطني لتطوير المناهج- ⁠صندوق متخصص لدعم منسوبي التعليم #الراصد March 12, 2024

وجاء ذلك ضمن سلسلة من القرارات التي نقلها عن الوزير خلال مقابلة أجريت أمس، نقل البرنامج مقتطفات ومن بينها:هناك نصف مليون معلم ومعلمة، والوزارة ستعمل على إعادة هيبة المعلم.- تكليف مديري المدارس بإصدار ⁠تقرير أسبوعي عن حالات العنف والتنمر وغيرها.- استحداث ⁠مركز وطني لتطوير المناهج.