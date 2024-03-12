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عاجل وبشرى سارة.. وزير التعليم: ⁠صندوق متخصص لدعم منسوبي التعليم

وزير التعليم
وزير التعليم
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قال وزير التعليم، يوسف البنيان، إن الوزارة لديها ⁠صندوق متخصص لدعم منسوبي التعليم، وفق ما أفاد برنامج "الراصد".
وكان الوزير أعلن خلال مؤتمر صحفي في أكتوبر الماضي عن تبني الوزارة استحداث صندوق اجتماعي لمنسوبيها وعلى رأسهم المعلمين والمعلمات؛ إلى جانب اهتمامها بعمليات الكادر الإداري لتعزيز العمل المؤسسي المستدام.اضافة اعلان

أبرز ما قاله الوزير

وجاء ذلك ضمن سلسلة من القرارات التي نقلها عن الوزير خلال مقابلة أجريت أمس، نقل البرنامج مقتطفات ومن بينها:
هناك نصف مليون معلم ومعلمة، والوزارة ستعمل على إعادة هيبة المعلم.
- تكليف مديري المدارس بإصدار ⁠تقرير أسبوعي عن حالات العنف والتنمر وغيرها.
- استحداث ⁠مركز وطني لتطوير المناهج.


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