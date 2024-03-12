عاجل.. رئاسة أمن الدولة تحذر من التبرع لجهات مجهولة تستغلّ شهر رمضان

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صرّح المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة، أن الرئاسة تُذكّر الجميع بأن يكون التبرع داخل المملكة من خلال القنوات والجهات المصرّح لها.



تحذير من التبرع لجهات مجهولة:

ويأتي ذلك انطلاقاً من الحرص على سلامة العمل الخيري، وتنامي مصادر دخله، وخشيةً من استغلال بعض الجهات أو الأفراد لشهر رمضان المبارك.وأوضحت أن ذلك يأتي في ترويج الدعوات ونشر الرسائل؛ بقصد الحصول على التبرعات والأموال من المواطنين والمقيمين.وذكرت رئاسة أمن الدولة الجميع بأن يكون التبرع داخل المملكة من خلال القنوات والجهات المصرّح لها.وأضافت :"أما من يرغب التبرع للخارج، فإن الجهة الوحيدة المصرّح لها بإيصال التبرعات خارج المملكة؛ هي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية".وشددت أن مخالفة تلك التعليمات يُعرّض المتبرع للمساءلة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.