عاجل.. "إيجار" تكشف طريقة معرفة رقم موقع عداد الكهرباء

أ أ

تفاعل الحساب الرسمي لمنصة "إيجار" عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، مع سؤال أحد المواطنين يقول فيه :" من وين اطلع رقم موقع عداد الكهرباء؟".



رقم موقع عداد الكهرباء:



مواعيد العمل في إيجار خلال شهر رمضان:



الدفع خارج منصة إيجار:



تغيير البيانات البنكية في منصة إيجار:



وقال حساب "إيجار" في رده على السؤال أنه :" يمكن الاطلاع على رقم موقع عداد الكهرباء من خلال الفاتورة الصادرة من الشركة السعودية للكهرباء".نشرت منصة إيجار عبر حسابها على منصة "إكس" مواعيد العمل، التي سيتم العمل بها خلال شهر رمضان المبارك.وكتبت المنصة على حسابها قائلة :"يسعدنا تلقي استفساراتكم خلال شهر رمضان المبارك في أوقات العمل التالية".وأوضحت أن مواعيد العمل خلال شهر رمضان ستكون من يوم الأحد حتى الخميس، وذلك بدءا من العاشرة صباحا حتى الرابعة مساء ومن الثامنة مساء حتى الثانية صباحا.وقبل أيام ردت منصة إيجار على سؤال مواطن يستفسر عن مدى تأثير الدفع خارج المنصة على حالة العقد وحدوث نزاعات إيجارية بين الطرفين.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "إذا دفعت خارج منصة إيجار خوفا من تأخر الفلوس على المؤجر "هل العقد ينتهى من عندكم ولا يبقى نشط".وجاء الرد من المنصة على استفساره بالقول : "حياك الله.. يترتب خلل في حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية , وإحتمالية حدوث النزاع لعدم توثيق الدفعات الإيجارية , وازدياد حالات الاحتيال العقاري.. نسعد بخدمتك".أيضا وجهت منصة إيجار تنبيها للمواطنين لمعرفة خطوات تغيير بياناتك البنكية في المنصة، لأجل ضمان وصول الدفعات الإيجارية.وكتبت المنصة في حسابها على منصة "إكس"، :"تعرف على خطوات تغيير بياناتك البنكية في منصة إيجار لضمان وصول دفعاتك الإيجارية في موعدها".وجاءت خطوات تغيير بيانات الآيبان في منصة إيجار كالآتي:1-الدخول إلى الصفحة الرئيسية.2- الدخول إلى إدارة الحساب.3- الضغط على أيقونة الدفعات وإدارة الحساب البنكي.4- تعديل رقم حساب الآيبان وحفظ المعلومات.5- إرسال رمز التحقيق على الرقم المسجل في أبشر.6- اعتماد التعديل.