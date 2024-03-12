طبيب روسي شهير: لا دواء أفضل من صيام شهر رمضان

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لطالما أكد الأطباء على الفوائد الصحية للصيام المتعلقة بالجسم، إلى حد قوال الطبيب الروسي راميل خيساموف، إنه لا دواء شاف أفضل من صوم شهر رمضان المبارك.

ووصف الطبيب المتخصص في جمهورية تتارستان الروسية في مقابلة صحفية، الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان المبارك بأنها الأصعب، قبل أن يتعود الجسم على النظام الغذائي الجديد.

لذا، نصح بالصيام لمدة يوم أو يومين على الأقل كل أسبوع قبل بداية شهر رمضان. وقال إن الشخص إذا تعود على الصيام ليس فقط في شهر رمضان المبارك ولكن في فترات على مدى العام، فلن يواجه صعوبات في التكيف مع صيام رمضان.





ما الذي يحدث في الجسم أثناء الصوم؟



صوم رمضان أفضل دواء شاف



أفضل طريقة للإفطار في شهر رمضان



الصيام لإنقاص الوزن!



وكشف الطبيب عما يحدث في الجسم أثناء الصوم، وكيف يؤثر الامتناع عن الطعام والماء خلال النهار على الجسم، قائلاً: "أثناء الصيام يحدث تطهير عميق. خلال هذا الشهر، يتم تنظيف جميع الأعضاء والأوعية".وتابع: "بحلول نهاية شهر الصوم، يكتسب جسمنا حالة نقية في البداية. يعمل الكبد بشكل مكثف، يشبه مصنع إعادة تدوير القمامة. يتم إطلاق جميع السموم والمواد الضارة المتراكمة على مدار العام. بعد رمضان، يتعافى الجسم".وبين الطبيب خيساموف، أن الصيام شهرًا في العام يعطي الجسم راحة من المعالجة المتواصلة للأطعمة، ويمنحه طاقة متجددة، وفق ما أورد موقع "روسيا اليوم".وقال إن الشخص الذي يصوم تكون لديه احتمالية أقل للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ونوبات الربو، كما يتم تطهير الكبد والكلى والجهاز اللمفاوي المناعي.وأوضح أن صوم رمضان يعد أفضل دواء شاف، ومن فوائده أن "الأمونيا تختفي في الجسم بنسبة 100 بالمئة. يتم تنظيم الأنظمة الحيوية للشخص الذي يلتزم بالصيام لمدة شهر واحد طوال العام المقبل".ونصح الطبيب بتجنب الاستلقاء بعد تناول الطعام في شهر رمضان، مبينًا أن "عملية الأكل تؤدي إلى إطلاق حمض الهيدروكلوريك في الجسم. إذا كان الشخص مستلقيًا، فإن العملية تزداد سوءًا. من غير المرغوب فيه، وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض المعدة والجهاز الهضمي الذهاب إلى الفراش بعد تناول الطعام".وشرح خيساموف أفضل طريقة للإفطار في شهر رمضان، والتي تبدأ أولاً "بتناول التمر بعد غسله بالماء الدافئ. يعطي ذلك إشارة إلى المعدة.. بعد أداء الصلاة، نبدأ ببطء في الأكل. لا أوصي بتناول الأطباق الدهنية والمدخنة والمقلية والحلوة على الإفطار. من الأفضل أن تبدأ بنوع من السوائل مثل الحليب أو المرق".وصح خيساموف بتناول الأجبان ودقيق الشوفان والحبوب الأخرى، والخبر والموز على السحور، مع ضرورة شرب كمية كافية من الماء من 2 إلى 2.5 لتر يوميًا، مع تجنب المشروبات الساخنة أو شديدة البرودة أو المشروبات الغازية.مع ذلك، أكد الطبيب أنه من الخطأ الصيام في رمضان من أجل إنقاص الوزن أو بقصد الحصول على فوائد علاجية، مشيرًا إلى أن "المعنى الحقيقي للصوم القصد منه طاعة الله، "وإذا فعلنا ذلك مع هذه النية بالضبط، فإن سبحانه وتعالى يمنحنا الشفاء".ونصح الطبيب من يعاني من ارتفاع في ضغط الدم، بتناول الدواء الموصوف من قبل طبيب مختص مرة واحدة في اليوم، وفي حال إذا ما عانى الشخص من انخفاض في ضغط الدم، فيمكنه، بحسب الطبيب، شرب الشاي أو القهوة بعد الإفطار.