بشرى من أمانة عسير حول التسوق الرمضاني

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أعلنت أمانة منطقة عسير عن طرح عدد من الفرص للأنشطة التجارية المتعلقه بالسوق الرمضاني بمدينة أبها.

وأضافت: سوف يكون التقديم على هذه الفرص عبر منصة بلدي (المتاجر المتنقلة) ابتداءاً من يوم الأحد الموافق 8 / 8 / 1445 ولمدة أسبوع.





التسوق الرمضانية في مدينة أبها





وسوف يكون التقديم على هذه الفرص عبر منصة بلدي (المتاجر المتنقلة) ابتداءاً من يوم الأحد الموافق 8 / 8 / 1445 ولمدة أسبوعpic.twitter.com/0O1D67u2UY تعلن أمانة منطقة عسير عن طرح عدد من الفرص للأنشطة التجارية المتعلقه بالسوق الرمضاني بمدينة أبها.وسوف يكون التقديم على هذه الفرص عبر منصة بلدي (المتاجر المتنقلة) ابتداءاً من يوم الأحد الموافق 8 / 8 / 1445 ولمدة أسبوع #أمانة_منطقة_عسير February 13, 2024

وتعد السوق الرمضانية الشعبية التي تقام في مدينة أبها، من أقدم الأسواق الرمضانية في منطقة عسير، وتصاحبها أسواق رمضانية أخرى في محافظات ومراكز المنطقة.وتعرض السوق الرمضانية في أبها، لمرتاديها المأكولات الشعبية، من أشهرها الحنيذ والخبز وبعض النباتات العطرية والخضروات والمصنوعات التقليدية، إلى جانب بعض الأشغال اليدوية المصنوعة من البيئة المحلية.