بشرى من أمانة عسير حول التسوق الرمضاني

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أعلنت أمانة منطقة عسير عن طرح عدد من الفرص للأنشطة التجارية المتعلقه بالسوق الرمضاني بمدينة أبها.
وأضافت: سوف يكون التقديم على هذه الفرص عبر منصة بلدي (المتاجر المتنقلة) ابتداءاً من يوم الأحد الموافق 8 / 8 / 1445 ولمدة أسبوع.
التسوق الرمضانية في مدينة أبهاوتعد السوق الرمضانية الشعبية التي تقام في مدينة أبها، من أقدم الأسواق الرمضانية في منطقة عسير، وتصاحبها أسواق رمضانية أخرى في محافظات ومراكز المنطقة.
وتعرض السوق الرمضانية في أبها، لمرتاديها المأكولات الشعبية، من أشهرها الحنيذ والخبز وبعض النباتات العطرية والخضروات والمصنوعات التقليدية، إلى جانب بعض الأشغال اليدوية المصنوعة من البيئة المحلية.
تعلن أمانة منطقة عسير عن طرح عدد من الفرص للأنشطة التجارية المتعلقه بالسوق الرمضاني بمدينة أبها.— أمانة منطقة عسير (@asirmunicipal) February 13, 2024
وسوف يكون التقديم على هذه الفرص عبر منصة بلدي (المتاجر المتنقلة) ابتداءاً من يوم الأحد الموافق 8 / 8 / 1445 ولمدة أسبوع#أمانة_منطقة_عسير pic.twitter.com/0O1D67u2UY