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بشرى من أمانة عسير حول التسوق الرمضاني

أمانة عسير
أمانة منطقة عسير
أ أ
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أعلنت أمانة منطقة عسير عن طرح عدد من الفرص للأنشطة التجارية المتعلقه بالسوق الرمضاني بمدينة أبها.
وأضافت: سوف يكون التقديم على هذه الفرص عبر منصة بلدي  (المتاجر المتنقلة) ابتداءاً من يوم الأحد الموافق 8 / 8 / 1445 ولمدة أسبوع.اضافة اعلان

التسوق الرمضانية في مدينة أبها

وتعد السوق الرمضانية الشعبية التي تقام في مدينة أبها، من أقدم الأسواق الرمضانية في منطقة عسير، وتصاحبها أسواق رمضانية أخرى في محافظات ومراكز المنطقة. 
وتعرض السوق الرمضانية في أبها، لمرتاديها المأكولات الشعبية، من أشهرها الحنيذ والخبز وبعض النباتات العطرية والخضروات والمصنوعات التقليدية، إلى جانب بعض الأشغال اليدوية المصنوعة من البيئة المحلية.

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