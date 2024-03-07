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السكري والروثانة في المقدمة.. إقبال كبير على أسواق التمور بالمدينة مع اقتراب شهر رمضان

تمور
تمور المدينة
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تشهد أسواق ومحال بيع التمور بالمدينة المنورة مع اقتراب دخول شهر رمضان المبارك , إقبالا متزايدا من المتسوقين على شراء التمور بمختلف أنواعها، وانتعاشا في المبيعات مع وفرة المنتجات من التمور .اضافة اعلان

تمور المدينة المنورة:


ورصدت "واس" , خلال جولتها في محال التمور بالمدينة المنورة , اليوم , حركة شراء نشطة في السوق.
وأوضح عدد من العاملين في تلك المحال أن التمر بكافة أنواعه متوفر بالسوق، ويكثر الإقبال على أنواع معينة، تأتي في مقدمتها عجوة المدينة المنورة والسكري والخلاص ورطب الروثانة المثلج بالثلاجات، والأسعار تختلف باختلاف الأنواع وجودتها.

أسواق التمور بالمملكة:


كما تشهد الأسواق والمحال التجارية بمناطق ومحافظات المملكة هذه الأيام، إقبالاً متزايدًا في حركة البيع والشراء، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
ويتزايد الطلب خصوصًا على شراء التمور والمكسرات التي تعتبر من لوازم كثير من البيوت خلال الشهر الفضيل.

أنواع التمور:


ويشتهر التمر بقيمته الغذائية المرتفعة، والإفطار عليه في شهر رمضان يعد من السنة، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يبدأ إفطاره بحبات التمر، واللبن، ثم يذهب لأداء صلاة المغرب.
يقول عليه الصلاة والسلام:"إذا كان أحدكم صائمًا فليفطر على تمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء، فإن الماء طهور".
وتتنوع أصناف التمور في المملكة، ومن أبرزها، البرحي، والخضري، والخلاص، والرزيز، والسكري، والشيشي، والصفاوي، والصفري، والصقعي، والعجوة، والعنبرة، والحلوة، والبرني، والروثانة، والمكتومي، ونبتة علي، وشقراء، ونبتة سيف، وغيرها من الأصناف.

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