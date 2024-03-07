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عاجل.. "التعليم" تُعلن نتيجة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1445هـ

وزارة التعليم - صورة رسمية
وزارة التعليم
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أعلنت وزارة التعليم، اليوم الخميس، نتيجة إجراءات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ.

أعداد المقبولين في النقل الخارجي للمعلمين والمعلماتاضافة اعلان

وبلغ عدد المنقولين (19.728) معلم ومعلمة، بنسبة بلغت 41.5%.
وكشفت الوزارة عن تحقيق الرغبة الأولى في طلب النقل لما يزيد عن 76% من المشمولين بالنقل، إضافة إلى تجاوز النسبة الإجمالية لمن تحقق لهم النقل من الرغبة الأولى حتى الخامسة 90%. 
وأكدت وزارة التعليم، مراعاة تكافؤ الفرص في إجراءات النقل بإعطاء نقاط لكل متقدم حسب خدمته، وحفظ حقوق المتقدمين والمتقدمات مع تمييز ذوي الأداء العالي منهم، وتحقيق الاستقرار المهني والوظيفي للمعلمين والمعلمات. 

النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية

وتسعى وزارة التعليم من تنفيذ إجراءات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية إلى الاستثمار الأمثل في الكوادر البشرية، وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة، إلى جانب سد الاحتياج التعليمي لإدارات التعليم من المعلمين والمعلمات.

نتيجة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور 

ويمكن الاطلاع على نتيجة إجراءات النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات عبر نظام "نور" إلى جانب إمكانية الاعتراض على النتيجة إلكترونيًا "فقط" من خلال النظام نفسه ويبدأ من تاريخ 1445/8/29هـ لمدة خمسة أيام، علمًا أن القواعد التنظيمية لإجراءات النقل تؤكد عدم إتاحة خيار العدول عن النقل بعد ظهور النتيجة.

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