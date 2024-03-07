عاجل.. المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي متى تنزل في رمضان؟

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على الرغم من أنه لم يصدر بعد إعلان رسمي بشأنها، إلا أنه عادة ما يتم صرف مكرمة ملكية (معونة شهر رمضان) من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - خلال شهر رمضان.

وتوجه المكرمة الملكية للأسرة المشمولة بنظام الضمان الاجتماعي، وتتراوح ما بين 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع.

ولم يعرف بعد موعد صرف "معونة شهر رمضان"، إلا أنه في 14 من رمضان من العام الماضي أمر خادم الحرمين بصرف أكثر من 3 مليارات ريال للمشمولين بالمعونة، وفي 24 رمضان من العام السابق له (1443هـ) أمر بصرف أكثر من ملياري ريال للمستحقين.





شروط الحصول على المكرمة الملكية



ووفقًا لوزارة الموارد البشرية، فإن الشروط التي يجب توافرها للحصول على المكرمة الملكية، منها:-تستهدف بشكل رئيس الأرامل والمطلقات والأيتام وكبار السن.-لا يزيد راتب الشخص المستفيد عن 3000 ريال.-أن يكون من مستحقي دعم الضمان الاجتماعي المطور.-عدم امتلاك أي عقار أو سجل تجاري أو زراعي باسمه.-تقديم وثيقة تثبت أن الشخص المستفيد مقيم داخل المملكة خلال الثلاث أشهر قبل موعد صرف المكرمة.