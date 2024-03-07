الخميس، 26 شعبان 1445 ، 07 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي متى تنزل في رمضان؟

الملك
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

على الرغم من أنه لم يصدر بعد إعلان رسمي بشأنها، إلا أنه عادة ما يتم صرف مكرمة ملكية (معونة شهر رمضان) من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - خلال شهر رمضان.اضافة اعلان
وتوجه المكرمة الملكية للأسرة المشمولة بنظام الضمان الاجتماعي، وتتراوح ما بين 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع.
ولم يعرف بعد موعد صرف "معونة شهر رمضان"، إلا أنه في 14 من رمضان من العام الماضي أمر خادم الحرمين بصرف أكثر من 3 مليارات ريال للمشمولين بالمعونة، وفي 24 رمضان من العام السابق له (1443هـ) أمر بصرف أكثر من ملياري ريال للمستحقين.

شروط الحصول على المكرمة الملكية

ووفقًا لوزارة الموارد البشرية، فإن الشروط التي يجب توافرها للحصول على المكرمة الملكية، منها:
-تستهدف بشكل رئيس الأرامل والمطلقات والأيتام وكبار السن.
-لا يزيد راتب الشخص المستفيد عن 3000 ريال.
-أن يكون من مستحقي دعم الضمان الاجتماعي المطور.
-عدم امتلاك أي عقار أو سجل تجاري أو زراعي باسمه.
-تقديم وثيقة تثبت أن الشخص المستفيد مقيم داخل المملكة خلال الثلاث أشهر قبل موعد صرف المكرمة.

اقرأ أيضا

عاجل.. مسجل بحساب المواطن "مستقل" وفي الضمان "تابع" هل يؤثر على أهليته لاستحقاق الدعم؟

بشرى لهؤلاء.. مركز دعم اتخاذ القرار بالديوان الملكي يُعلن برنامج تطوير الخريجين

اغتنم الفرصة.. رابط وطريقة التقديم بالمسابقة الوظيفية في الجامعة الإسلامية

قدم الآن.. 140 وظيفة بشركة المياه الوطنية لحملة الثانوية فأعلى

عاجل.. 12 خطوة للوصول لخدمات المقيمين داخل المملكة عبر خدمة تواصل في أبشر

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook