عاجل.. بيان من "الغذاء والدواء" ردًا على طريقة التأكد من جودة زيت الزيتون

أ أ

نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، ما يتم تداوله حول طريقة التأكد من جودة زيت الزيتون بوضعه في "الفريزر".



التأكد من جودة زيت الزيتون:



دواء مشتق من زيت الزيتون لعلاج سرطان دماغ قاتل:



إعادة تشكيل أغشية الخلايا السرطانية:



وقالت الهيئة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" :" لا صحة للإدعاءات التي ذُكرت في مقطع منتشر يزعم بأن التأكد من جودة زيت الزيتون تكون عن طريق وضعه في "الفريزر"، حيث أن هذه الطريقة ليست علمية وغير معتمدة لفحص جودته".يعتبر الورم الأرومي الدبقي الشكل الأكثر شيوعًا لأورام المخ، وبحسب العديد من الأطباء، فإن ذلك السرطان يعد عدوانيًا للغاية، حيث يموت معظم المصابين به خلال عام واحد من التشخيص.ووفقًا لصحيفة "تلغراف "البريطانية، فقد أظهر دواء مشتق من حمض الأوليك، وهي مادة كيميائية تتواجد بشكل طبيعي في زيت الزيتون، نتائج واعدة في الدراسات المبكرة.وأشارت الصحيفة إلى أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية في الممكلة المتحدة، أطلقت تجارب المرحلة الثالثة لاختبار فعالية العقار الجديد.وأظهرت النتائج السابقة على 54 شخصًا، والتي نُشرت خلال عام 2023 في المجلة البريطانية للسرطان، أنه يجب إعطاء الدواء 3 مرات في اليوم.وفي المراحل السابقة، استجاب ربع المرضى بشكل إيجابي وعاش مريض واحد لأكثر من 3 سنوات.وفي المرحلة الثالثة والحالية من تجربة الدواء، المسمى حمض الإيدوكسيوليك أو" 2-OHOA"، سيخضع أكثر من 200 مريض لتلك التجارب.ويعمل الدواء عن طريق إعادة تشكيل أغشية الخلايا السرطانية لمنعها من العمل مثل الورم الطبيعي، ولمنع السرطان من النمو أو الانتشار بشكل فعال.وقالت الدكتورة خوانيتا لوبيز، استشارية الأورام الطبية في مؤسسة "Royal Marsden NHS Foundation"، والمشرفة الرئيسية على التجارب: "الورم الأرومي الدبقي داء يصعب علاجه بشكل لا يصدق، والمرضى في المراحل المتقدمة تكون نتائجهم سيئة للغاية، وغالبًا ما يعيشون لمدة عام واحد فقط بعد تشخيصهم".وتابعت: "لم يظهر علاج جديد لذلك المرض منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، ولهذا فإن هناك حاجة ماسة إلى تسريع تطوير الأدوية. نتطلع بشدة إلى نتائج التجارب الجارية، ونأمل بأن يصبح هذا العلاج متاحًا على نطاق واسع في نهاية المطاف".