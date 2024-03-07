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ارتفاع غير مسبوق.. أسعار الذهب تواصل التحليق عالميًا

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أسعار الذهب
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في أول تعاملات اليوم الخميس، ارتفعت أسعار الذهب عالميًا، لتسجل أرقامًا قياسية جديدة.

أسعار الذهب تواصل التحليقاضافة اعلان

ولليوم السابع على التوالي، اتجهت الأسعار لتسجيل صعودها وسط بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة ومؤشرات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" جيروم باول، بشأن تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة إذا انحسر التضخم.

ارتفاع  المعدن النفيس في المعاملات الفورية

وحسب "البيان"، فقد زاد المعدن النفيس في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 2159.79 دولارًا للأوقية "الأونصة"، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2161.09 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.
كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2167.00 دولارًا.

تخفيضات في أسعار الفائدة

وأمس، تلقى الذهب دعمًا بعد أن أشار "باول" إلى أنه من المرجح أن تكون هناك تخفيضات في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، إذا تطور الاقتصاد مع المزيد من الأدلة على انخفاض التضخم.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 24.25 دولارًا وتراجع البلاتين 0.1 % إلى 906.82 دولارات للأوقية وهبط البلاديوم 0.8 % إلى 1033.44 دولارًا.

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