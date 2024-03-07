الخميس، 26 شعبان 1445 ، 07 مارس 2024

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صدور الموافقة الكريمة بالتجديد للشيخ خالد المهنا في إمامة المسجد النبوي

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الشيخ خالد المهنا
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صدرت اليوم الخميس، الموافقة الكريمة بالتجديد لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا، في إمامة المسجد النبوي الشريف.اضافة اعلان
وأوضحت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، بأنه صدرت الموافقة الكريمة بالتجديد لعدد من أئمة المسجد الحرام والمسجد النبوي.
ووفقًا لرئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، فقد صدرت الموافقة الكريمة بالتجديد لعدد من أئمة المسجد الحرام والمسجد النبوي.


التجديد لعدد من أئمة المسجد الحرام والمسجد النبوي

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه تم التجديد لعدد من أئمة المسجد الحرام والمسجد النبوي. وهم أصحاب الفضيلة الأئمة:
١- د. ياسر بن راشد الدوسري.
٢- د. خالد بن سليمان المهنا.
٣- د. أحمد بن علي الحذيفي.

اعتماد جدول صلاتي التراويح والتهجد لشهر رمضان 1445

في الوقت نفسه، تم اعتماد مقترح جدول صلاتي التراويح والتهجد بالحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ.

اعتماد جدول صلاتي التراويح والتهجد لشهر رمضان 1445هـ

وأوضحت أن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ السديس، اعتمد مقترح جدول صلاتي التراويح والتهجد بالحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ.

أهم المشايخ بالجدول المقترح لصلاتيّ التراويح والتهجد

وبينت أن الجدول المقترح لصلاتيّ التراويح والتهجد بـ المسجد الحرام لعام 1445هـ، سيضم كلاً من الشيخ د. عبدالرحمن السديس، والشيخ د. ماهر المعيقلي، والشيخ د. عبدالله الجهني، والشيخ د. بندر بليلة.
وكان السديس، قد أكد أن خطة رئاسة الشؤون الدينية لشهر رمضان المبارك تتمحور في:
1 - محورية خدمة الضيف.
2 - إثراء تجربة القاصدين والزائرين للحرمين الشريفين في شهر رمضان المبارك.
3 - تهيئة الأجواء التعبدية الإيمانية لقاصدي وزائري الحرمين الشريفين وفق تطلعات ولاة أمر هذه البلاد المباركة.

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