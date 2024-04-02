عاجل.. مفاجأة بشأن التعديل.. توضيح مهم لـ"التأمينات" حول تحديد سن المشترك

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كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يمكن تحديد سن المشترك بعد التسجيل.





توضيح مهم حول تحديد سن المشترك



يمكن تعديل سن المشترك في هذه الحالات فقط



كم تبلغ مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق في برنامج "ساند"؟



ما شروط ضم مدد الاشتراك؟



وأوضحت على موقعها الرسمي أن سن المشترك يُحدد بشهادة ميلاده أو بالشهادة التي تصدرها الجهات المختصة، وإذا تعذر ذلك يتم تحديد السن بواسطة طبيب أو أكثر تحدده المؤسسة.وأضافت أنه لا يجوز تعديل هذه السن بعد تسجيلها ولو ظهر بعد ذلك مستندات أخرى تتضمن سنًا مختلفة، ويمكن تعديل السن الذي سجل به المشترك في الحالات الآتية:‌1 - إذا تم تعديل ذلك السن في بطاقة الهوية الوطنية للمشترك بشرط ألا يكون قد سبق له استحقاق أي من التعويضات النقدية باستثناء البدلات.‌2 - إذا كان المشترك قد سجل قبل العمل باللائحة، ولم يكن قد تم تسجيل سنة بموجب حفيظة النفوس أو بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر "بالنسبة لغير المواطن المشترك فـي فــرع الأخطار المهنية" أو قـرار مـن اللجنة الطبيـة المختصة بالمؤسسة.‌3 - في حالة عدم تحديد تاريخ الميلاد باليوم والشهر، يعدّ الميلاد في اليوم الأول من الشهر السابع من السنة الهجرية أو الميلادية حسب التقويم المسجل به تاريخ الميلاد.1 - يستحق التعويض للمرة الأولى إذا عمل مدة لا تقل عن 12 شهرًا خلال 36 شهرًا التي تسبق المطالبة الأولى.2 - يستحق التعويض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن 18 شهرًا خلال 36 شهرًا التي تسبق المطالبة الثانية.3 ‌- يستحق التعويض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن 24 شهرًا خلال 36 شهرًا التي تسبق المطالبة الثالثة.4 ‌- يستحق التعويض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن 36 شهرًا خلال 48 شهرًا التي تسبق المطالبة الأخيرة.- ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة.- ألا يزيد عم المشترك على 59 عامًا عند طلب الضم.- ألا يكون المعاش في النظام قد استحق بسبب العجز.- ألا يكون المشترك قد تسلم عن تلك المدة مكافأة أو معاشا.- ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مددًا مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن "الستين" في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام، ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التحول أو التخصيص، أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة، أو العجز، أو التنسيق من الخدمة