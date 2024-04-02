"الزكاة والضريبة" تكشف عن اشتراطات تطبيق ضريبة القيمة المضافة

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كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن اشتراطات تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وقالت ردًا على استفسار لأحد المتابعين عبر حسابها في منصة "إكس": "يلزم كل من يمارس نشاطًا اقتصاديًا التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات السنوية الحد الإلزامي وهو 375,000 ريال".

وأضافت: "أما الإيرادات التي تتخطى إيراداتها 187,500 ريال سعودي ولا تتجاوز 375,000 ريال سعودي مؤهلة للتسجيل الاختياري. أما الإيرادات التي تقل إيراداتها السنوية عن 187,500 ريال غير مؤهلة للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة".



وعليكم السلام

عزيزي العميل، يلزم كل من يمارس نشاط اقتصادي التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات السنوية الحد الإلزامي وهو 375,000ريال، أما الإيرادات التي تتخطى إيراداتهم 187,500 ريال سعودي ولا تتجاوز 375,000 ريال سعودي مؤهلة للتسجيل الاختياري، — اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) April 1, 2024

ضريبة القيمة المضافة



وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات.تُفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، ابتداءً من الإنتاج ومرورًا بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.وتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بدءًا من 1 يناير 2018 (14 ربيع الثاني ١٤٣٩).وخلال الأول من يوليو 2020م، تم تطبيق قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها، وذلك بعد الإعلان عن الأمر الملكي رقم أ/638 بتعديل المادة (الثانية) من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمتضمن رفع نسبة الضريبة من 5% إلى 15% في الحادي عشر من شهر مايو 2020م.