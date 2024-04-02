عاجل.. بعد إعلان نتائج الرخصة المهنية.. متى تصدر ترقيات المعلمين؟

من بين شروط الترقية للمعلمين والمعلمات، اجتياز اختبار الرخصة المهنية، الذي تجريه هيئة تقويم التعليم والتدريب للمعلمين.
ومع إعلان نتائج الدورة الرابعة من اختبار الرخصة المهنية (التربوي العام)، أمس الاثنين 1 من إبريل 2024، عبر نظام التسجيل ونظام الرخص المهنية، تساءل البعض عن موعد إصدار الترقيات للمعلمين.
وقال الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي هيئة تقويم التعليم والتدريب في منصة "إكس": "عند استيفاء شروط الترقية الواردة في المادة الرابعة من ضوابط الرخص المهنية، سيظهر لك خيار (ترقية)".
مرحباً سميرة:— العناية بالمستفيدين (@EtecCare) April 2, 2024
عند استيفاء شروط الترقية الواردة في المادة الرابعة من ضوابط الرخص المهنية، سيظهر لك خيار (ترقية).
بالتوفيق
مواعيد التقديم على الترقياتوأعلنت وزارة التعليم، مواعيد التقديم على الترقيات للمراتب 13 فما دون، على النحو التالي:
التقديم على الترقيات للمراتب الـ 10 فما دون.
من 22 رمضان 1445 هـ إلى الثالث من شوال 1445 هـ.
التقديم على الترقيات للمراتب الـ 11 والـ 12 والـ 13.
من الفترة 15 – 21 من شهر شوال 1445 هـ وذلك منصة مسار.
التقديم على ترقية المعلمينيُمكنك التقديم على ترقية المعلمين من خلال الخطوات التالية:
الدخول إلى "مِنصة مسار" (من هنا).
تسجيل الدخول عبر "بوابة النفاذ الوطني الموحد".
من قائمة الخدمات سوف يتم النقر على أيقونة "الترقيات"، ومن ثَم الاطلاع على الترقيات.
الضغط على تبويب "الرغبات الوظيفية".
تحديد "نتيجة المفاضلة".
شروط الحصول على ترقية المعلمينأن يكون لدى المُعلم رخصة مهنية رسمية.
أن تكون وظيفة المطلوب الترقية إليها شاغرة.
امتلاك المعلم للخبرات والمهارات اللازمة.
قضاء المُعلم ما لا يقل عن أربعة سنوات بالوظيفة الحالية.
يجب أن تكون الترقية المطلوبة للدرجة التالية للوظيفة التي يشغلها المعلم حاليًا، حيث يتم الترقي بشكل تدريجي.
أن يكون أداء المُعلم جيد جداً خلال مدة ثالثة سنوات على الأقل.
الوصول للحد الأدنى المطلوب من النقاط الخاصة بالتطوير المهني للمعلم.
خطوات الاستعلام عن ترقية المعلمينالدخول على موقع نظام فارس (من هنا).
وبعدها تسجيل الدخول بإدخال البيانات المطلوبة.
ويليها التوجه لخدمات الموظف الذاتية.
الضغط على (الخدمة الذاتية للترقية).
اختيار (قرار الترقية).
وفي الأخير تعرض نتيجة الاستعلام عن الترقية.