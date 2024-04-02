عاجل.. بعد إعلان نتائج الرخصة المهنية.. متى تصدر ترقيات المعلمين؟

أ أ

من بين شروط الترقية للمعلمين والمعلمات، اجتياز اختبار الرخصة المهنية، الذي تجريه هيئة تقويم التعليم والتدريب للمعلمين.

ومع إعلان نتائج الدورة الرابعة من اختبار الرخصة المهنية (التربوي العام)، أمس الاثنين 1 من إبريل 2024، عبر نظام التسجيل ونظام الرخص المهنية، تساءل البعض عن موعد إصدار الترقيات للمعلمين.

وقال الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي هيئة تقويم التعليم والتدريب في منصة "إكس": "عند استيفاء شروط الترقية الواردة في المادة الرابعة من ضوابط الرخص المهنية، سيظهر لك خيار (ترقية)".



مرحباً سميرة:

عند استيفاء شروط الترقية الواردة في المادة الرابعة من ضوابط الرخص المهنية، سيظهر لك خيار (ترقية).

بالتوفيق — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) April 2, 2024

مواعيد التقديم على الترقيات



التقديم على ترقية المعلمين



شروط الحصول على ترقية المعلمين



خطوات الاستعلام عن ترقية المعلمين

