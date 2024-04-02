الثلاثاء، 23 رمضان 1445 ، 02 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. بعد إعلان نتائج الرخصة المهنية.. متى تصدر ترقيات المعلمين؟

المعلمين الجدد
معلمون
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

من بين شروط الترقية للمعلمين والمعلمات، اجتياز اختبار الرخصة المهنية، الذي تجريه هيئة تقويم التعليم والتدريب للمعلمين. اضافة اعلان
ومع إعلان نتائج الدورة الرابعة من اختبار الرخصة المهنية (التربوي العام)، أمس الاثنين 1 من إبريل 2024، عبر نظام التسجيل ونظام الرخص المهنية، تساءل البعض عن موعد إصدار الترقيات للمعلمين.
وقال الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي هيئة تقويم التعليم والتدريب في منصة "إكس": "عند استيفاء شروط الترقية الواردة في المادة الرابعة من ضوابط الرخص المهنية، سيظهر لك خيار (ترقية)".


مواعيد التقديم على الترقيات

وأعلنت وزارة التعليم، مواعيد التقديم على الترقيات للمراتب 13 فما دون، على النحو التالي:
التقديم على الترقيات للمراتب الـ 10 فما دون.
من 22 رمضان 1445 هـ إلى الثالث من شوال 1445 هـ.
التقديم على الترقيات للمراتب الـ 11 والـ 12 والـ 13.
من الفترة 15 – 21 من شهر شوال 1445 هـ وذلك منصة مسار.

التقديم على ترقية المعلمين

يُمكنك التقديم على ترقية المعلمين من خلال الخطوات التالية:
الدخول إلى "مِنصة مسار" (من هنا).
تسجيل الدخول عبر "بوابة النفاذ الوطني الموحد".
من قائمة الخدمات سوف يتم النقر على أيقونة "الترقيات"، ومن ثَم الاطلاع على الترقيات.
الضغط على تبويب "الرغبات الوظيفية".
تحديد "نتيجة المفاضلة".

شروط الحصول على ترقية المعلمين

أن يكون لدى المُعلم رخصة مهنية رسمية.
أن تكون وظيفة المطلوب الترقية إليها شاغرة.
امتلاك المعلم للخبرات والمهارات اللازمة.
قضاء المُعلم ما لا يقل عن أربعة سنوات بالوظيفة الحالية.
يجب أن تكون الترقية المطلوبة للدرجة التالية للوظيفة التي يشغلها المعلم حاليًا، حيث يتم الترقي بشكل تدريجي.
أن يكون أداء المُعلم جيد جداً خلال مدة ثالثة سنوات على الأقل.
الوصول للحد الأدنى المطلوب من النقاط الخاصة بالتطوير المهني للمعلم.

خطوات الاستعلام عن ترقية المعلمين

الدخول على موقع نظام فارس (من هنا).
وبعدها تسجيل الدخول بإدخال البيانات المطلوبة.
ويليها التوجه لخدمات الموظف الذاتية.
الضغط  على (الخدمة الذاتية للترقية).
اختيار (قرار الترقية).
وفي الأخير تعرض نتيجة الاستعلام عن الترقية.

اقرأ أيضا

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

عاجل.. 3 أسباب لتفاوت معاش الضمان الاجتماعي من شهر لآخر بالزيادة أو النقصان

عاجل.. في هذا الموعد.. تنبيه جديد حول إيداع حساب المواطن

توضيح مهم من "التأمينات" حول المستحقين لدعم "ساند"

عاجل.. وسيط معتمد وخدمات مميزة.. إيجار توضح 6 مزايا مهمة للمؤجر

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

هيئة تقويم التعليم 2:50 ص الجمعة، 08 مارس 2024

توضيح من تقويم التعليم بشأن نتائج الاختبارات الرقمية