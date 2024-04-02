بيان لـ"الأرصاد" حول طقس إبريل وغزارة الأمطار وتقلبات الربيع

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أكد مدير المركز الوطني للأرصاد، أن الحالة المطرية التي شهدتها مختلف محافظات ومناطق المملكة؛ تأتي متزامنة مع شهر إبريل الذي يعد وفقًا للسجلات المناخية من أكثر الأشهر غزارة بالأمطار.







الأرصاد: إبريل أكثر الأشهر غزارة بالأمطار



هطول الأمطار على معظم أنحاء المملكة



الربيع يتميز بالتقلبات المتسارعة في الطقس



حالة ماطرة تستمر حتى يوم السبت المقبل



وأشار إلى أن فرصة هطول الأمطار مازالت متوقعة على معظم أنحاء المملكة ما بين متوسطة إلى غزيرة؛ مصحوبة بظواهر جوية حادة منها الرياح شديدة السرعة، وانخفاض مستوى الرؤية وتكون الضباب.من جهته أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين بن محمد القحطاني؛ أن المركز يراقب أجواء المملكة على مدار الساعة، ويعمل مع الجهات المعنية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة وفقًا لآلية التعامل مع الظواهر الجوية لتقديم المعلومات اللازمة وتسهيل مهامهم العملية والميدانية للإسهام في حماية الأرواح وسلامة الممتلكات.ودعا إلى الحرص الكامل والانتباه جراء هذه الظواهر الجوية والتقلبات التي تشهدها مناطق المملكة، وأيضًا الالتزام بتعليمات الجهات المختصة؛ منبهًا بأن فصل الربيع يتميز بالتقلبات المتسارعة في الطقس وأن التقرير المناخي لفصل الربيع أشار إلى أمطار أقل من المعدل في الأعوام السابقة، وارتفاع بمعدل درجتين للحرارة.يُذكر أن مناطق المملكة الجنوبية خاصة الباحة ومحافظاتها سجلت أعلى كمية أمطار بمعدل حتى 75.2 ملم؛ خلال الحالة الماطرة التي تستمر حتى يوم السبت المقبل، كما يقوم المركز الوطني للأرصاد ببث المعلومات على مدار الساعة ولديه عدد كبير من الوسائط والمواقع الرسمية المتاحة.