تنبيه من "المرور" بشأن رصد مخالفة استخدام الجوال أثناء القيادة

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أصدرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا بشأن رصد مخالفة استخدام الجوال أثناء القيادة.





تنبيه بشأن رصد مخالفة استخدام الجوال أثناء القيادة



كيفية استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة بدون مخالفة



إلزام قائدي المركبات باستخدام أحزمة الأمان



جاء ذلك في رد على استفسار من أحد المغردين بسؤاله: ‏‎"تم رصد مخالفة استخدام الجوال أثناء القيادة، الرجاء من حضراتكم إعادة النظر لأن الصورة لا يوجد بها جوال.ورد الحساب الرسمي بقوله: "في حال وجود اعتراض يمكنك تقديمه عبر حسابك في بوابة أبشر".وفي وقت سابق، كشفت إدارة المرور أن رصد مخالفات استخدام الهاتف الجوّال باليد في أثناء القيادة يعتبر مخالفة، بينما لا يعتبر استعمال السماعات أو السبيكر مخالفًا، وكذلك استخدام الهاتف المحمول عند التوقف التام عند الإشارة الضوئية.وأشارت "الإدارة" إلى أن النظام يلزم قائدي المركبات باستخدام أحزمة الأمان أثناء السير على الطرق، كما ألزمهم بتنبيه الركاب الذين يقلونهم داخل سياراتهم بضرورة ربط الحزام.يذكر أن الإدارة العامة للمرور أعلنت بدء تطبيق نظام رصد مخالفات استخدام الهاتف الجوّال باليد في أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان وذلك عن طريق أجهزة الضبط الآلي.