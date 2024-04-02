تجمعات هائلة للبرد.. شاهد قوة اندفاع السيل في الطائف ووادي حراض بمكة

أ أ

بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، اليوم الثلاثاء، جرت السيول المتدفقة كالأنهار، واندفعت بقوة حاملة كميات كبيرة من البرد، وملأت الوديان بالطائف وشرق منطقة مكة.







قوة اندفاع السيل في الطائف ووادي حراض بمكة





وادي حراض شمال شرق

الثلاثاء ٢٣

2 إبريل 2024م

متابعة | احمد الرويجحي

.

. pic.twitter.com/91pPEM7AWM 📍 قوة اندفاع السيل فيوادي حراض شمال شرق #مكة الثلاثاء ٢٣ #رمضان ١٤٤٥هـ2 إبريل 2024ممتابعة | احمد الرويجحي April 2, 2024

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة



أمطار وسيول وبرد ورياح متربة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف قوة اندفاع السيل في الطائف ووادي حراض بمكة، مع تقلبات جوية بالحريق وطقس غير مستقر.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأضاف أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، القصيم، الرياض.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.