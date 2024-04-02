الثلاثاء، 23 رمضان 1445 ، 02 أبريل 2024

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تجمعات هائلة للبرد.. شاهد قوة اندفاع السيل في الطائف ووادي حراض بمكة

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سيول الطائف
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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، اليوم الثلاثاء، جرت السيول المتدفقة كالأنهار، واندفعت بقوة حاملة كميات كبيرة من البرد، وملأت الوديان بالطائف وشرق منطقة مكة.اضافة اعلان


قوة اندفاع السيل في الطائف ووادي حراض بمكة

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف قوة اندفاع السيل في الطائف ووادي حراض بمكة، مع تقلبات جوية بالحريق وطقس غير مستقر.

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

أمطار وسيول وبرد ورياح متربة

وأضاف أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، القصيم، الرياض.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.


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