تجمعات هائلة للبرد.. شاهد قوة اندفاع السيل في الطائف ووادي حراض بمكة

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بالتزامن
مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، اليوم الثلاثاء، جرت
السيول المتدفقة كالأنهار، واندفعت بقوة حاملة كميات كبيرة من البرد، وملأت الوديان
بالطائف وشرق منطقة مكة.
قوة
اندفاع السيل في الطائف ووادي حراض بمكةوأظهرت
مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف قوة اندفاع السيل في الطائف
ووادي حراض بمكة، مع تقلبات جوية بالحريق وطقس غير مستقر.
📍 قوة اندفاع السيل في— طقس (@tqqs) April 2, 2024
وادي حراض شمال شرق #مكة
الثلاثاء ٢٣ #رمضان ١٤٤٥هـ
2 إبريل 2024م
متابعة | احمد الرويجحي
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أمطار
رعدية متوسطة إلى غزيرةوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
📍 مشاهد متداولة لتساقط البرد بقوة وتجمعات هائلة للبرد— طقس (@tqqs) April 2, 2024
بـ #السيل_الكبير شمال #الطائف
الثلاثاء ٢٣ #رمضان ١٤٤٥هـ
2 إبريل 2024م
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أمطار
وسيول وبرد ورياح متربة وأضاف
أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة
للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة،
المدينة المنورة، تبوك، حائل، القصيم، الرياض.
📍ياروعة المنظر 😍😍👌🏻— طقس (@tqqs) April 2, 2024
سيول البرد في الخمرة جنوب #تربة
شرق #الطائف
الثلاثاء ٢٣ #رمضان ١٤٤٥هـ
2 إبريل 2024م
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