عاجل.. موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن موعد إيداع معاش الضمان الاجتماعي.

وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المؤهلين، إنه "يتم الصرف لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور بتاريخ 1 من كل شهر ميلادي".

ويوافق موعد الإيداع الأول من شهر مارس 2024 يوم العطلة الأسبوعية – الجمعة – لذا من المقرر أن يتم التبكير بالصرف غدًا الخميس الموافق 29 من فبراير 2024.



وعليكم السلام

اهلاً بك ،

يتم الصرف لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور بتاريخ 1 من كل شهر ميلادي



سُعدنا بتواصلك — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) February 28, 2024

قيمة معاش الضمان الاجتماعي



خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي



خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

