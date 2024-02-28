تأكد أولًا.. تنبيه مهم لـ "التعليم" لجميع المواطنين المبتعثين

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أصدرت وزارة التعليم، اليوم الأربعاء، تنبيهًا مهمًا بشأن ضرورة تأكد المبتعثين من تحقق عدة شروط قبل طلب تذكرة السفر.





تنبيه مهم لـ "التعليم" لجميع المواطنين المبتعثين



وعلى حسابها في منصة "إكس"، شددت على أهمية عناية المبتعثين بضرورة التأكد من تحقيق الشروط التالية قبل طلب تذكرة السفر، وهي:1 - أن يتقدم المبتعث بطلب إصدار تذاكر السفر المستحقة بوقت كاف قبل تاريخ السفر.2 ـ لا يمكن طلب التذكرة في حال كان المتبقي على بعثة الطالب ستة أشهر أو أقل إلا تذكرة إنهاء الدراسة.3 ـ التذكرة السنوية لا يحق للطالب التقديم عليها إلا بعد مرور تسعة أشهر من تاريخ رحلة العودة لآخر تذكرة لدى الطالب، ويجب أن يكون لدية إجازة رسمية موضح بها تاريخ بدايتها ونهايتها.