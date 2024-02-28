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صدور الموافقة السامية على استكمال إجراءات منح أراضي مخطط المليساء في جدة

أمانة جدة
أمانة جدة
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أعلنت أمانة محافظة جدة، صدور الموافقة السامية على استكمال إجراءات منح الأراضي في مخطط المليساء,

منح الأراضي في مخطط المليساءاضافة اعلان

وقال وكيل الأمين للتعمير المهندس ناصر بن سالم المتعب: "بعد صدور الأمر السامي باستكمال اجراءات منح الأوامر السامية بمخطط المليساء، قامت الأمانة بتشكيل فريق العمل اللازم والتنسيق مع كتابة عدل جدة لإنجازها عبر الخدمات الرقمية، تبسيطا للإجراءات على المواطنين والمواطنات".
وأضاف المهندس ناصر بن سالم المتعب: "بأنه يمكن الاستفسار عن المنح السامية عبر القنوات التالية:
الاتصال المباشر من خلال الرابط التالي "اضغط هنا"، أو من بوابة الأمانة من خلال الرابط التالي "اضغط هنا"، أو حساب دعم عملاء الأمانة على منصة إكس.
ورفع أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي شكره وتقديره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، على ما توليه من حرص واهتمام بخدمة المواطن والعمل على تلبية احتياجاته؛ من خلال توفير الأراضي السكنية.

توزيع 1474 قطعة سكنية للمواطنين

في سياق متصل، أكملت أمانة منطقة حائل وعلى مدى يومين قرعة السحب الإلكترونية لتوزيع 1474 قطعة سكنية للمواطنين المستحقين الذين صدرت لهم في مخطط الودي رقم " 3355" التابع لمركز الودي، وذلك بمركز المغواة بحائل.

القرعة الإلكترونية بحائل:


 وبينت الأمانة أن خطوة إجراء القرعة الإلكترونية جاءت بحضور لجان مختصة من أمانة المنطقة، ورئيس مركز الودي عبدالله بن فرحان بن سعيد.

إضافة عمرانية لمدينة مكة المكرمة


وفي وقت سابق اعتمدت أمانة العاصمة المقدسة مخطط "روشن" التابع لصندوق الاستثمارات العامّة، الواقع على محور الأمير محمد بن سلمان، الذي سينفّذ على مساحة (2.577.496 متر مربع).
ويوفر مخطط روشن عدد (2783) قطعة أرض سكنية وتجارية، وذلك في إطار تعزيز المعروض العقاري، وتمكين المواطنين من الحصول على المساكن الملائمة.
ويسهم المخطط في تحسين البيئة العمرانية، والارتقاء بجودة الحياة، إلى جانب أنه سيشكل إضافة عمرانية لمدينة مكة المكرمة وأحد أبرز المشاريع المميزة بها.
وتعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على تطوير آلية اعتماد المخططات، وتعزيز استدامة المدن وتنمية الأحياء السكنية.

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