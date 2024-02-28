صدور الموافقة السامية على استكمال إجراءات منح أراضي مخطط المليساء في جدة

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أعلنت أمانة محافظة جدة، صدور الموافقة السامية على استكمال إجراءات منح الأراضي في مخطط المليساء,



منح الأراضي في مخطط المليساء



توزيع 1474 قطعة سكنية للمواطنين



أكملت أمانة منطقة حائل وعلى مدى يومين قرعة السحب الإلكترونية لتوزيع 1474 قطعة سكنية للمواطنين المستحقين الذين صدرت لهم في مخطط الودي رقم " 3355" التابع لمركز الودي، وذلك بمركز المغواة بحائل.

القرعة الإلكترونية بحائل:

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