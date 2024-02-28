الأرصاد: تقلبات جوية على ثلاث مناطق تستمر حتى صباح الخميس

أ أ
توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر خلال الساعات القادمة بمشيئة الله.
تقلبات جوية على ثلاث مناطقوتفصيلا توقع المركز، رياح نشطة وأتربة مثارة تتسبب في تدني الرؤية الأفقية على كل من عسير ونجران والرياض.
وتوقع المركز، أن تستمر الحالة على عسير ونجران، حتى التاسعة من صباح يوم غد الخميس، بينما تستمر على الرياض حتى الساعة الـ 3 فجرا.
توقعات حالة الطقسوتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره
عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار
رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.
فرص هطول الأمطار
كذلك تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة على مرتفعات منطقتي جازان وعسير، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض، حائل، القصيم وتبوك، قد تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق، كما تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.