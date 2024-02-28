تنبيه مهم حول تأخر إيداع الدعم السكني لبعض المستفيدين

أ أ

أعلن برنامج سكني، استمرار إيداع الدعم الشهري في حسابات المستفيدين، وذلك ردًا على تساؤلات البعض حول أسباب تأخر الصرف حتى بعد 3 أيام من بدء الإيداع.





صرف الدعم السكني



مرحباً،

ملتزمين باستمرارية الدعم الشهري لجميع مستفيدين سكني خلال 5 أيام عمل من تاريخ 24 من كل شهر ميلادي . — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) February 28, 2024

شروط الحصول على الدعم السكني



التسجيل في الدعم السكني

