عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في عدة جناة وعقوبة ضبط شاب مع فتاة وموعد صرف دعم الدفعة 75

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





عاجل.. ضبط شاب مع فتاة وهاتفٍ يحوي مشاهد خارجة.. محامي يكشف العقوبة (فيديو) اضافة اعلان



عاجل.. حساب المواطن لشهر فبراير.. موعد صرف دعم الدفعة 75



ولي العهد وأمير الكويت يستعرضان تطوير العلاقات ومواجهة التحديات



عاجل.. جريمة وحشية.. تنفيذ حكم الشرع في عدة جناة بالرياض



تنبيه من "الزكاة" حول كيفية تسجيل أكثر من مؤسسة برقم ضريبي واحد



توضيح من "الموارد البشرية" بخصوص المديونية المتأخرة لرخصة عمل



عاجل.. "الأرصاد" يحذر سكان هذه المناطق من انخفاض الحرارة وتساقط الثلوج حتى السبت



حالة واحدة تسمح لغير السعودي الاستفادة بدعم حساب المواطن



عاجل.. "تقويم التعليم" تعلن موعد التسجيل في "التحصيل الورقي" للطلاب والطالبات



ولي العهد يجتمع مع وزير الخارجية والتنمية البريطاني

