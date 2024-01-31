عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في عدة جناة وعقوبة ضبط شاب مع فتاة وموعد صرف دعم الدفعة 75

أ أ
تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
عاجل.. ضبط شاب مع فتاة وهاتفٍ يحوي مشاهد خارجة.. محامي يكشف العقوبة
(فيديو)
اضافة اعلان
أكد المحامي زياد الشغلان، على أن ضبط مقاطع غير شرعية على الهاتف الشخصي تثبت ارتكاب هذه الأفعال يعد جريمة كبرى موجبة للتوقيف. المزيد هنا
عاجل.. حساب المواطن لشهر فبراير.. موعد صرف
دعم الدفعة 75
أعلن حساب المواطن، أنه سيتم إيداع الدفعة 75 في حسابات المستفيدين الذين تنطبق عليهم شروط الأهلية في 11 فبراير.. المزيد هنا
ولي العهد وأمير الكويت يستعرضان تطوير
العلاقات ومواجهة التحديات
صدر بيان مشترك في ختام زيارة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت للمملكة، فيما يلي نصه:. المزيد هنا
عاجل.. جريمة وحشية.. تنفيذ حكم الشرع في عدة
جناة بالرياض
أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا حول تنفيذ حُكم حد الحرابة في عدد من الجناة بمنطقة الرياض، فيما يلي نصه.. المزيد هنا
تنبيه من "الزكاة" حول كيفية تسجيل
أكثر من مؤسسة برقم ضريبي واحد
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على أنه يتم إدراج جميع الفروع والسجلات التجارية تحت رقم مميز واحد.. المزيد هنا
توضيح من "الموارد البشرية" بخصوص
المديونية المتأخرة لرخصة عمل
ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، صاحب العمل بسداد مديونيات رخص العمل المتأخ... المزيد هنا
عاجل.. "الأرصاد" يحذر سكان هذه
المناطق من انخفاض الحرارة وتساقط الثلوج حتى السبت
حذر المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد من انخفاض الحرارة وتساقط الثلوج على عدد من مناطق المملكة.. المزيد هنا
حالة واحدة تسمح لغير السعودي الاستفادة بدعم حساب المواطن
أكد برنامج حساب المواطن على أنه لا يمكن لغير السعودي التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي حيث من شروط الأهلية أن يكون المستفيد الرئيسي سعودي الجنسية... المزيد هنا
عاجل.. "تقويم التعليم" تعلن موعد التسجيل في "التحصيل الورقي" للطلاب والطالبات
حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب، موعد فتح باب التسجيل في اختبار التحصيل الورقي للطلاب والطالبات.. المزيد هنا
ولي العهد يجتمع مع وزير الخارجية والتنمية البريطاني
اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الرياض.. المزيد هنا