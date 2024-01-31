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تنبيه من "الزكاة" حول كيفية تسجيل أكثر من مؤسسة برقم ضريبي واحد

تفويض مخلص جمركي - الزكاة - الجمارك - موانئ
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أ أ
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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على أنه يتم إدراج جميع الفروع والسجلات التجارية تحت رقم مميز واحد ورقم ضريبي واحد، ويتم احتساب الإيرادات لجميع السجلات الدارجة تحت الرقم نفسه.اضافة اعلان

تسجيل المؤسسات تحت رقم ضريبي واحد

جاء ذلك على الصفحة الرسمية للهيئة في "إكس" ردًا على استفسار مواطن جاء فيه: "عندي عدد 2 مؤسسة ولكل منهما سجل تجاري خاص بها، الأولى نشاطها حلويات، وإيراداتها أكثر من 375 ألف سنويًا.
وأضاف، والمؤسسة الثانية نشاطها دعاية وإعلان، وإيراداتها أقل من 374 ألف ريال سنويًا، وتساءل: هل لا بد أن أسجل  2 مؤسسة في الضريبة أو يمكنني فقط تسجيل مؤسسة الحلويات؟

التسجيل في ضريبة القيمة المضافة (منشآت)

خدمة إلكترونية تقدمها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وتوفِّر هذه الخدمة التسجيل كـ "منشآت" خاضعة لضريبة القيمة المضافة دون الحاجة لمراجعة الجهة، وسيتم بعد التسجيل، تخصيص رقم حساب لضريبة القيمة المضافة.

خطوات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة

1ـ سجل الدخول للموقع الإلكتروني (من هنا).
2ـ انتقل إلى تبويب الخدمات العامة.
3ـ انتقل إلى علامة التسجيل في قيمة الضريبة المضافة.
4ـ قم بتعبئة نموذج التسجيل.
5ـ سيصلك إشعار لشهادة الضريبة عند اكتمال الطلب.

تعديل تفاصيل تسجيل ضريبة القيمة المضافة

خدمة إلكترونية تقدمها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ويمكنك من خلال هذه الخدمة، إجراء تعديلات على تفاصيل التسجيل في القيمة المضافة، بما في ذلك البيانات المالية.
ـ سجل الدخول على البوابة الإلكترونية للهيئة (من هنا).
ـ انتقل الى تبويب الضرائب غير المباشرة (ضريبة القيمة المضافة).
ـ انتقل إلى "تعديل تفاصيل تسجيل ضريبة القيمة المضافة".
ـ اختر البيانات التي ترغب في تعديلها وقم بإرفاق الوثائق:
ـ بيانات المساهمين
ـ البيانات المالية
ـ قم بإضافة تحديث منفذ أو تصاريح
ـ احفظ التغييرات.

شروط استخدام الخدمة

وصول الإيرادات السنوية لحد التسجيل الإلزامي أو الاختياري.

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