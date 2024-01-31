تنبيه من "الزكاة" حول كيفية تسجيل أكثر من مؤسسة برقم ضريبي واحد

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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على أنه يتم إدراج جميع الفروع والسجلات التجارية تحت رقم مميز واحد ورقم ضريبي واحد، ويتم احتساب الإيرادات لجميع السجلات الدارجة تحت الرقم نفسه. اضافة اعلان





تسجيل المؤسسات تحت رقم ضريبي واحد



التسجيل في ضريبة القيمة المضافة (منشآت)



خطوات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة



تعديل تفاصيل تسجيل ضريبة القيمة المضافة



شروط استخدام الخدمة

