عاجل.. ضبط شاب مع فتاة وهاتفٍ يحوي مشاهد خارجة.. محامي يكشف العقوبة (فيديو)

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أكد المحامي زياد الشغلان، على أن ضبط مقاطع غير شرعية على الهاتف الشخصي تثبت ارتكاب هذه الأفعال يعد جريمة كبرى موجبة للتوقيف، عقوبتها تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية 3 ملايين، أو بإحدى هاتين العقوبتين. اضافة اعلان





ضبط شاب مع فتاة وهاتف يحوي مشاهد خارجة



عقوبة الخلوة غير الشرعية في المملكة



التستر والتحذير دون التشهير في حالة عدم وجود سوابق



الجلد والسجن لسنوات في حالة وجود سابقة



وكان الشغلان قد تلقى استفسارًا على حسابه الشخصي في "تيك توك" يقول صاحبه: "أخي انضبط مع بنت وهو معها ومعه صور وهو بيسوى أشياء غير شرعية، وتم تفتيش جواله وحصلوا على جميع المقاطع وهو معها، كم يتحكم عليه؟".الخلوة غير الشرعية بمفهومها العام هي وجود رجل وامرأة بشكل منفرد رغم عدم وجود عقد شرعي يبيح هذه الخلوة في مكان منعزل بعيدٍ عن أعين الناس، أو الخلوة غير الشرعية في السيارة.مع عدم وجود رابطة أسرية بينهما تجيزها، كانفراد الرجل بأحد محارمه كالأم والأخت، حسب موقع مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.وعقوبة الخلوة غير الشرعية للمحصن أو غيره؛ فهي عقوبة تعزيرية قد تتضمن التحذير والجلد والغرامة والسجن. ويتم تحديدها من قبل ناظر القضية بحيث تختلف من حالة إلى أخرى بحسب ظروف وملابسات كل قضية.وعلى الرغم من ذلك فإن الغالب في هذه الحالات عند ضبط رجل وامرأة من النيابة العامة الخلوة غير الشرعية ولم يكن لديهما سوابق، أن يتم الستر عليهما، وتقتصر العقوبة على التحذير دون التشهير بهم، وكتابة تعهد بعدم العودة إلى مثل هذا الفعل، كما يتم استدعاء ولي أمر الفتاة وإعلامه بالأمر.أما إن كان للمتهم في جريمة خلوة غير شرعية سابقة في ذات الفعل، يتم فرض عقوبة مشددة تتمثل في الجلد والسجن لمدة طويلة قد تبلغ سنوات.



