الأربعاء، 19 رجب 1445 ، 31 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. "تقويم التعليم" تعلن موعد التسجيل في "التحصيل الورقي" للطلاب والطالبات

اختبار الأختبارات اختبارات
اختبارات - أرشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب، موعد فتح باب التسجيل في اختبار التحصيل الورقي للطلاب والطالبات.
وأعلنت أنه سيتم فتح باب التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي الورقي، للطلاب يوم الاثنين الموافق 5 من فبراير، اضافة اعلان
في حين سيتم فتح باب التسجيل للطالبات يوم الاثنين 12 من فبراير، وذلك من خلال موقع المركز الوطني للقياس.
وينتهي التسجيل المبكر في 5 من إبريل 2024.


التسجيل في اختبار التحصيل الورقي

ويمكن للطلاب التسجيل في اختبار التحصيل الورقي، عبر الخطوات التالية:
الدخول إلى موقع المركز الوطني قياس (من هنا).
اختيار الاختبارات المتاحة للتسجيل.
تحديد الاختبار المطلوب ثم النقر على أيقونة تسجيل.
قراءة ملاحظات ما قبل التسجيل ثم متابعة.
قراءة إقرار وتعهد الشروط ولأحكام الخاصة بالاختبارات والموافقة عليها ثم التالي.
تحديد المدينة ومقر الاختبار ثم التخصص.
تحديد يوم وتاريخ ووقت الاختبار ثم التالي.
التأكد من بيانات الاختبار والموافقة عليها وهي الموافقة على تسجيل موعد الاختبار أعلاه
ثم الضغط على التالي.

فترات اختبار التحصيل الورقي

اختبار التحصيل الأول
9 من مايو 2024 حتى 13 من مايو 2024 
اختبار التحصيل الثاني 
23 من مايو 2024 حتى 27 من مايو 2024

اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية

اختبار موحد يقيس مدى تحصيل المختبرين في عدد من المواد الدراسية خلال دراستهم في القسم العلمي من المرحلة الثانوية.
ويستهدف طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الطبيعي (العلمي)، والخريجون، وكل من يرغب الالتحاق بالجهات التي تشترط أداء هذا الاختبار.
يركز الاختبار على المفاهيم العامة في مقررات الأحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات في الصفوف الثلاثة للمرحلة الثانوية.
يحتوي الاختبار على مجموعة من الأقسام، وفي كل قسم 22 سؤالاً.
للتهيئة للاختبار يمكنك زيارة برنامج التهيئة والتدريب.

أهداف اختبار التحصيل الدراسي

1- قياس مستوى التحصيل في معايير الجاهزية للدراسة الجامعية.
2 - تقديم معيار للقبول في الدراسة ما بعد الثانوية لمختلف المؤسسات التعليمية.

رسوم اختبار التحصيل

رسوم اختبار التحصيل الدراسي داخل المملكة (الورقي)
التسجيل المبكر: 100 ريال.
التسجيل المتأخر: 150 ريالاً.

اقرأ أيضا

الإثيوبي وقع في الفخ.. الأمن يحبط تهريب كميات من المخدرات بهذه المناطق

الدفاع المدني يدشّن 8 خدمات جديدة في بوابة "سلامة" الإلكترونية

أخبار السعودية.. موعد صرف دعم الدفعة 75 من حساب المواطن وكيفية صلاة الاستسقاء

عاجل.. جريمة وحشية.. تنفيذ حكم الشرع في عدة جناة بالرياض

تنبيه من "الزكاة" حول كيفية تسجيل أكثر من مؤسسة برقم ضريبي واحد

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أهم 10 9:30 ص الإثنين، 29 يناير 2024

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. قيمة استحقاق حساب المواطن وتسجيل بلاغ الانقطاع عن العمل

هيئة تقويم التعليم 7:34 م الأحد، 28 يناير 2024

تقويم التعليم توضح طريقة الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات الورقي

هيئة تقويم التعليم 2:04 م الأحد، 28 يناير 2024

إطلاق اختبارات جاهزية 2024م لقياس الأداء الأكاديمي للجامعات والكليات.. غدًا

أخبار السعودية 5:02 م الأربعاء، 24 يناير 2024

أخبار السعودية.. نتائج اختبارات القدرات العامة الورقي وصرف معاشات التقاعد في هذا الموعد

اقرأ أيضا

images
12:10 م الأربعاء، 31 يناير 2024

تحذير عاجل من أمطار ورياح متربة على مكة وهذه المناطق لـ8 مساءً

56756
12:02 م الأربعاء، 31 يناير 2024

ولي العهد وأمير الكويت يستعرضان تطوير العلاقات ومواجهة التحديات

طقس حار - الطقس - درجة الحرارة - الصيف
10:41 ص الأربعاء، 31 يناير 2024

1 مئوية.. طريف تُسجل أقل درجة حرارة اليوم بالمملكة

أهم 10
9:37 ص الأربعاء، 31 يناير 2024

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. قيمة استحقاق الضمان الاجتماعي وماكينة صرف تمنح 5 أضعاف المبلغ

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

اختبار الأختبارات اختبارات
5:04 م الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل.. "تقويم التعليم" تعلن موعد التسجيل في "التحصيل الورقي" للطلاب والطالبات

تنزيل
4:17 م الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل.. "الأرصاد" يحذر سكان هذه المناطق من انخفاض الحرارة وتساقط الثلوج حتى السبت

حساب المواطن - التسجيل
3:02 م الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن لشهر فبراير.. طريقة الاستعلام عن الأهلية برقم الهوية

الضمان الاجتماعي المطور
2:01 م الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل وبالأرقام.. الحد المانع من استحقاق الضمان الاجتماعي

وزارة الداخلية
1:13 م الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل.. جريمة وحشية.. تنفيذ حكم الشرع في عدة جناة بالرياض

الفوزان
12:46 م الأربعاء، 31 يناير 2024

غدًا إقامتها.. العلامة الفوزان يوضح كيفية صلاة الاستسقاء (فيديو)