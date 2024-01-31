عاجل.. "تقويم التعليم" تعلن موعد التسجيل في "التحصيل الورقي" للطلاب والطالبات

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حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب، موعد فتح باب التسجيل في اختبار التحصيل الورقي للطلاب والطالبات.

وأعلنت أنه سيتم فتح باب التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي الورقي، للطلاب يوم الاثنين الموافق 5 من فبراير، اضافة اعلان

في حين سيتم فتح باب التسجيل للطالبات يوم الاثنين 12 من فبراير، وذلك من خلال موقع المركز الوطني للقياس.

وينتهي التسجيل المبكر في 5 من إبريل 2024.

التسجيل في اختبار التحصيل الورقي



فترات اختبار التحصيل الورقي



اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية



أهداف اختبار التحصيل الدراسي



رسوم اختبار التحصيل

