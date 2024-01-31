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أكد برنامج حساب المواطن على أنه لا يمكن لغير السعودي التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي حيث من شروط الأهلية أن يكون المستفيد الرئيسي سعودي الجنسية. اضافة اعلان

جاء ذلك على صفحة البرنامج الرسمية في "إكس" ردا على استفسار جاء فيه: "أنا ابن مواطنه، هل أقدر أسجل في حساب المواطن؟





حالة واحدة تسمح لغير السعودي الاستفادة بدعم حساب المواطن



شروط التسجيل:



ماهية حساب المواطن



شروط التسجيل بحساب المواطن



وحدد برنامج "حساب المواطن" حالة واحدة تتيج لغير السعودي استحقاق الدعم.جاء ذلك ردًا على سؤال حول سعودية متزوجة من غير سعودي، ولديها أبناء، هل يمكنها التسجيل في "حساب المواطن"؟وأتاحت "خدمة المستفيدين" في حسابها الرسمي عبر موقع "إكس" للمتزوجة من غير سعودي التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي وإضافة الزوج كتابع.-لابد من إرفاق خطاب الموافقة الأساسية من وزارة الداخلية-أو عقد النكاح-وفي حال وجود أبناء لابد من إرفاق شهادة الميلاد أو الإقامة.وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.ـ يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، ويستثنى من هذا الشرط حاملي بطاقات التنقل.ـ الإقامة داخل جدول المملكة، وألا يكون سجينًا أو في أحد مراكز الإيواء الحكومية.-توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.