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عاجل.. مستغلا شهر رمضان.. وافد يحول شقة سكنية بالرياض لارتكاب هذه المخالفة (تفاصيل)

تمر
تمر
أ أ
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أقدم وافد على تحويل شقة سكنية إلى بؤرة مخالفات في جنوبي الرياض، عن طريق جمع التمور الرديئة وإعادة تعبئتها لبيعها مجددا في شهر رمضان المبارك.اضافة اعلان

وافد يبيع تمور منتهية الصلاحية  بالرياض: 

واعترف الوافد في حديثه لقناة الإخبارية، أنهم لا يضعون اسم الشركة المصنعة، ويبيعون تمور مجهولة المصدر، ويضعون تواريخ صلاحية جديدة على العلب، حيث يتم طرحها في السواق مجددا.
وأوضح أن ارتفاع أسعار التمور في رمضان كان دافعه، قائلا: "في رمضان يصير سعرها فوق".
وكان مدير إدارة الحملات الأمنية بوزارة التجارة محمد الشمري، قد صرح أنه تم ضبط شقة سكنية تديرها عمالة وافدة من جنسية عربية، تقوم بجمع التمور الرديئة وإعادة تعبئتها مرة أخرى ووضع استيكرات مكتوب عليها "تمور فاخرة".

ضبط مخالفين بالرياض يمارسون هذا الفعل المُشين

وأمس أعلنت وزارة التجارة، أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط مخالفين في مستودع وسط الورش الصناعية جنوب الرياض.
وأوضحت على حسابها في منصة إكس، أن المخالفين حاولوا التخفّي عن أعين الرقابة لممارسة الغش بمنتجات القهوة والمكسرات.
وأضافت أنه تم ضبط المخالفين في مستودع وسط الورش الصناعية جنوب الرياض، يقومون بتزوير بلد المنشأ.
وأكدت أن الأجهزة المختصة منعت وصول 360 ألف منتج للمستهلكين، وأحالت المخالفين لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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