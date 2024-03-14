عاجل.. سبب رفض التسجيل في اختبار الرخصة المهنية

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه لم يتم بعد تحديد موعد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (التربوي العام).

جاء ذلك ردًا على استفسار لخريجة تحاول التسجيل في الاختبار التربوي لكن لا تستطيع دون معرفة السبب.

وقالت الهيئة عبر حسابها في منصة "إكس": "سيحدد لاحقًا موعد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (التربوي العام) لمن هم على رأس العمل في (المدارس الأهلية) وللخريجين".



مرحباً :

سيحدد لاحقاً موعد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (التربوي العام) لمن هم على رأس العمل في (المدارس الأهلية) وللخريجين.

بالتوفيق. — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) March 14, 2024

اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين



خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين



الرخصة المهنية للوظائف التعليمية



اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية



رسوم الاختبار



مدة سريان اختبار الرخصة المهنية



شروط الرخصة المهنية

