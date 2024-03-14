الخميس، 04 رمضان 1445 ، 14 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. أمطار رعدية وبرد ورياح متربة على الرياض والمدينة و8 مناطق

أمطار المملكة 2
أمطار رعدية وبرد ورياح متربة على الرياض والمدينة و8 مناطق
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.اضافة اعلان

أمطار رعدية وبرد ورياح متربة على 10 مناطق



وأفاد المركز بأن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، والقصيم، تمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، والحدود الشمالية. في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

حركة الرياح على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-34 كم/ساعة على الجزء الشمالي.
وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط.
وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.
وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب.
وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

حركة الرياح على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الشمالي.
وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي.
وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى مترين مع تكون السحب الرعدية على الجزء الشمالي.
وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية على الجزء الشمالي.

6 نصائح من المرور للقيادة أثناء الأمطار



ونبهت الإدارة العامة للمرور المواطنين والمقيمين وسائقي السيارات والحافلات المدرسية باتباع إجراءات السلامة لتجنب الحوادث والحفاظ على الأرواح أثناء الأجواء الماطرة.
وأكدت المرور أن المطر يجعل الطرق زلقة وغير مستقرة، ونصحت بالقيادة بحذر خلال هطول الأمطار وقاية وأمان، حيث ترتفع نسبة الخطورة عند القيادة تحت الأجواء الماطِرة.
وقدمت عددًا من النصائح للقيادة السليمة وقت المطر، وهي:
1 – اختر أقصر وأسلم طريق لوجهتك قبل الانطلاق.
2 - أشعل المصابيح في حال انعدام الرؤية لتتضح أبعاد المركبة تحت المطر لمن حولك.
3 - دع المركبة تتنفس وافتح النوافذ قليلًا حتى لا يتجمع الضباب عليها.
4 - قُد ببط وخفف سرعتك لأن الإطار عندما يتحرك يقل تمسكه وثباته مع زيادة السرعة.
5 - تحرك بهدوء كي لا تفقد السيطرة على سيارتك فوق الشوارع المبتلة.
6 - اترك مسافة آمنة لتجنب التوقف المفاجئ بينك وبين المركبة التي أمامك.

الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية

يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

اقرأ أيضا

ولي العهد يغادر المدينة المنورة وفي مقدمة مودعيه أمير المدينة

عاجل.. إجراء مهم من منصة قوى فور توثيق عقد الموظف

ولي العهد يستقبل أصحاب الفضيلة العلماء والمعالي وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه بالمدينة

الخميس 4 رمضان.. أهالي هذه المنطقة آخر من يتناولون وجبة السحور

الخميس 4 رمضان.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ثلوج تبوك 4 11:07 ص الجمعة، 16 فبراير 2024

أجواء أوروبية.. تساقط الثلوج بشكل كثيف على تبوك حتى هذا الموعد (فيديو وصور)

أمطار المملكة 2 9:24 ص الجمعة، 16 فبراير 2024

عاجل.. أمطار رعدية وبرد ورياح متربة على مكة والرياض و9 مناطق

حالة الطقس اليوم 7:25 ص الخميس، 15 فبراير 2024

توقعات "الأرصاد": أمطار رعدية وبرد ورياح متربة على مكة والرياض و9 مناطق

أمطار المملكة 2 5:33 ص الخميس، 15 فبراير 2024

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الخميس للعمال: أمطار ورياح باردة.. اتبعوا إجراءات السلامة