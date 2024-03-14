المشكلة والحل.. الازدحام المروري بالرياض وصل حد الاختناق

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لدرجة الاختناق الذي بات يهدد مستقبل المدينة وسكانها، تشهد الرياض ازدحامًا مروريًا صعبًا على مدار اليوم في جميع طرقها الرئيسة والفرعية.





الازدحام المروري بالرياض وصل حد الاختناق



السبب الحقيقي وراء ازدحام مدينة الرياض



معالجة الازدحام المروري في الرياض



حلول عاجلة قصيرة المدى



تراكم المركبات في مناطق معينة



حلول طويلة المدى



وتسبب الزحام المروري في انزعاج سكان المدينة، إضافة إلى تأخير وصول الموظفين إلى أعمالهم، وتعطيل الحركة الاقتصادية اليومية، مع مطالبات بضرورة تقديم حلول هندسية وتصميمية عاجلة.ونقلت "العربية"، عن المختص في هندسة وتصميم الطرق المهندس عبدالعزيز السحيباني، أن ازدحام شوارع الرياض له أثر بالغ على الحياة الاجتماعية والاقتصادية لسكان المدينة بشكل مباشر، حيث فاق الازدحام كل التوقعات، وستصل الحركة معه إذا استمر على هذا الحال إلى الشلل التام.وأوضح أن ازدحام العاصمة سيسهم في زيادة الانفعالات والاضطرابات النفسية لدى الأشخاص، ويؤدي إلى:1 - تراجع إنتاجية الموظف.2 - وتراجع كفاءة التعليم والإنتاج.3 - تدني جودة الهواء بسبب التلوث الناتج من عوادم السيارات.وكشف أن السبب الرئيس وراء ازدحام شوارع مدينة الرياض هو في زيادة حجم المرور عن السعة التصميمية للطرق والشوارع، حيث إن الطرق والشوارع كانت تستوعب حجم المرور بعد تنفيذها، واستمرت المنشآت والأحياء السكنية تنتج أعداداً كبيرة من الرحلات دون أن يتم زيادة السعة التصميمية لهذه الطرق والشوارع.وبين أن في حالة زيادة حجم المرور دون تدخل لزيادة الطاقة الاستيعابية لهذا الطريق وغيره أو تقليل حجم المرور باستخدام النقل العام فستصل الحركة للتوقف والشلل التام.وأضاف السحيباني، أنه يمكن معالجة ازدحام العاصمة بمجموعة عوامل يمكن العمل عليها مجتمعة أو بالتدريج، وهي:1 - القيام بأعمال هندسية لزيادة السعة التصميمية للطرق والشوارع.2 - تقليل حجم المرور اليومي للمركبات وذلك باستخدام "نقل عام بالقطارات والحافلات، خطوط نقل للبضائع بدلاً من التوزيع والنقل بالشاحنات".3 - خلق إجراءات تنظيمية وتشغيلية لمستخدمي الطرق مثل العمل والتعليم عن بعد، تحديد مسارات سريعة للسيارات التي تحمل 5 ركاب وأكثر.4 - منع دخول الشاحنات في ساعات الذروة، تحديد سقف لموديلات السيارات التي تسلك الطرق، إلزام الشركات بحافلات كبيرة لنقل العمالة بدلاً من سيارة لكل عامل، استخدام برامج الذكاء الاصطناعي لتنظيم حركة المرور.وأكد أن من ضمن الحلول التصميمية قصيرة المدى لحل مشكلة الازدحام هي:1 - زيادة مسارات الشوارع بما يقارب زيادة حجم المرور، وذلك بتوسعة هذه الشوارع بحيث يتم تقليص طرق الخدمة الواسعة بغرض زيادة مسارات الشارع الرئيس، وتوسعة الشوارع وخاصة في حالة وجود مساحة فارغة حولها.2 - استبدال الإشارات الضوئية بمنحنيات رجوع، إما أرضية إذا وافقت الشروط الهندسية أو مرفوعة إذا لم تتوافق مع الشروط الهندسية.3 - توحيد حركة المرور، بحيث تصبح باتجاه واحد في حالة وجود تباين كبير في حركة المرور بين اتجاهي الشارع، بشرط عدم التأثير على الحركة في شوارع أخرى.ونبه لوجود خطأ تصميمي هو أحد الأسباب الرئيسة لتراكم المركبات في مناطق معينة، وهو تغير عدد المسارات مع عدم تغير حجم المرور، مشدداً على أنه يجب توحيد عدد المسارات في جميع أجزاء الطرق المحورية كطريق الملك فهد والدائري.واقترح السحيباني، أن يتم إعادة برمجة الإشارات الضوئية بحيث تتوافق مع الموجة الخضراء للاتجاه الأكثر كثافة، وتنظيم المواقف وزيادة طاقتها الاستيعابية، وزيادة نقاط الرصد للمخالفات المرورية.وشدد على أن أهم الحلول طويلة المدى لحل مشكلة الازدحام، وهي على النحو التالي:1 - تنفيذ أنفاق أو كباري تحت وفوق الطرق ذات الكثافة المرورية العالية، وتنفيذ كباري "ورقة برسيم" أو كباري موجهة للتقاطعات الكثيفة الحركة حسب الظروف الهندسية لكل موقع.2 - تنفيذ طرق مرادفة تمتص الكثافة المرورية من المحاور الرئيسة طريق مثل دائري مرادف، طرق مرادفة من الشمال للجنوب أو من الشرق للغرب.3 - تنفيذ طرق تخدم الحركة المرورية وحركة الشاحنات العابرة للرياض دون المرور بطرقها ومن ثم زيادة الازدحام.