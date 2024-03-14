على الرياض و14 محافظة.. تحذير من الأرصاد يبدأ الجمعة وينتهي الأحد

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توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار - بمشيئة الله تعالى - من خفيفة إلى متوسطة على منطقة الرياض تشمل العاصمة الرياض، ومحافظات الدرعية والمزاحمية، والحريق، والخرج، وحوطة بني تميم، والمجمعة، وثادق، ومرات، و ضرماء، والغاط، والزلفي، وشقراء، وحريملاء، ورماح.



من الجمعة إلى الأحد:



أمطار غزيرة ورياح وأتربة على هذه المناطق:



وأشار المركز إلى أن الحالة تبدأ من يوم غد الجمعة إلى يوم الأحد المقبل.وأهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تحذيرًا من أمطار غزيرة وجريان السيول مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.أوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:1 - منطقة تبوك، وتشمل "المعظم وتيماء".2 - منطقة الجوف، وتشمل"القريات وطبرجل وسكاكا ودومة الجندل".3 - منطقة المدينة، وتشمل "العلا وخيبر والحناكية والعهد والعيص وبدر وينبع".4 - منطقة نجران، وتشمل "شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة".5 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل "طريف وعرعر والعويقيلة ورفحاء وحزم الجلاميد".6 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.7 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "الطائف وأضم وميسان والخرمة والموية وتربة ورنية".8 - منطقة حائل، وتشمل "الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة والكهفة والمستجدة وبقعاء وسميراء وغزلانة وموقق".9 - منطقة القصيم، وتشمل "البدائع والأسياح والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجوا".10 - منطقة جازان، وتشمل "الحرث والداير والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد".11 - منطقة الرياض، وتشمل "الأفلاج والحريق والخرج والدلم والرين والمزاحمية وحوطة بني تميم والسليل ووادي الدواسر والدرعية والعاصمة وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والقويعية وعفيف".12 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.