الخميس، 04 رمضان 1445 ، 14 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

على الرياض و14 محافظة.. تحذير من الأرصاد يبدأ الجمعة وينتهي الأحد

أمطار الرياض
أمطار
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار - بمشيئة الله تعالى - من خفيفة إلى متوسطة على منطقة الرياض تشمل العاصمة الرياض، ومحافظات الدرعية والمزاحمية، والحريق، والخرج، وحوطة بني تميم، والمجمعة، وثادق، ومرات، و ضرماء، والغاط، والزلفي، وشقراء، وحريملاء، ورماح.اضافة اعلان

من الجمعة إلى الأحد:

وأشار المركز إلى أن الحالة تبدأ من يوم غد الجمعة إلى يوم الأحد المقبل.
وأهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.

أمطار غزيرة ورياح وأتربة على هذه المناطق:

وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تحذيرًا من أمطار غزيرة وجريان السيول مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.
أوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة تبوك، وتشمل "المعظم وتيماء".
2 - منطقة الجوف، وتشمل"القريات وطبرجل وسكاكا ودومة الجندل".
3 - منطقة المدينة، وتشمل "العلا وخيبر والحناكية والعهد والعيص وبدر وينبع".
4 - منطقة نجران، وتشمل "شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة".
5 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل "طريف وعرعر والعويقيلة ورفحاء وحزم الجلاميد".
6 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.
7 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "الطائف وأضم وميسان والخرمة والموية وتربة ورنية".
8 - منطقة حائل، وتشمل "الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة والكهفة والمستجدة وبقعاء وسميراء وغزلانة وموقق".
9 - منطقة القصيم، وتشمل "البدائع والأسياح والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجوا".
10 - منطقة جازان، وتشمل "الحرث والداير والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد".
11 - منطقة الرياض، وتشمل "الأفلاج والحريق والخرج والدلم والرين والمزاحمية وحوطة بني تميم والسليل ووادي الدواسر والدرعية والعاصمة وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والقويعية وعفيف".
12 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.

اقرأ أيضا

أمطار الخير.. شاهد قوة الهطول على الثوير شمال الزلفي بالرياض

"الصناعة": 11672 مصنعًا قائمًا وتحت الإنشاء باستثمارات 1.5 تريليون ريال

المفتي يحث على المشاركة في صندوق إحسان الوقفي

عاجل.. خصم البنك مبلغ التمويل من حساب المواطن.. رد حاسم من البرنامج

رابط وطريقة الاعتراض على نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

535345 8:41 م الجمعة، 16 فبراير 2024

جرفت السيارت.. أمطار غزيرة وسيول قوية تضرب شمال الرياض (فيديو وصور)

قغ5ق54 7:19 م الجمعة، 16 فبراير 2024

شاهد السيول تجري أنهارًا بالحفنة وثادق في الرياض

67ع6567 5:22 م الجمعة، 16 فبراير 2024

شاهد.. قوة الرياح مع عصف الأمطار على شقراء بالرياض

حالة الطقس - اخبار الطقس 6:00 م الخميس، 15 فبراير 2024

عاجل.. أمطار وصواعق وضباب ورياح نشطة.. 4 إنذارات من الأرصاد لأهالي هذه المناطق