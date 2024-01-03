الأربعاء، 21 جمادى الثانية 1445 ، 03 يناير 2024

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عاجل.. أخبار السعودية.. المرور يحذر من غرامة كبيرة وصرف حساب المواطن للمبتعثين بشروط

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

خادم الحرمين الشريفين يوافق على استضافة 1000 معتمر من جميع دول العالم
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – على استضافة 1000 معتمر من جميع دول العالم خلال هذا العام 2024م، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

تنبيه لـ "الجوازات" بشأن تأكيد هذه البيانات قبل السفر
أصدرت المديرية العامة للجوازات، تنبيهًا مهمًا لجميع المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة، من ضرورة التأكد من صلاحية جوازات السفر الخاصة بهم أو بمرافقيهم قبل مغادرة المملكة.

هل الضمان الاجتماعي يتعارض مع حافز؟

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مدى تعارض الحصول على الضمان الاجتماعي ودعم حافز.

هل المبتعثون يشملهم حساب المواطن؟.. رد من البرنامج

منح حساب المواطن للمواطنين المقيمين خارج المملكة، مهلة لا تتجاوز ثلاثة شهور لاستحقاق الدعم المقدم من البرنامج.

"قوى" توضح شروط النطاق عند نقل الكفالة على منشأة توسع
أوضحت منصة "قوى"، أنه في حال تم إرسال طلب نقل الكفالة من منشأة توسع، يجب أن يكون النطاق في الأخضر المتوسط على الأقل، أو الأخضر الصغير أ، حتى يتم الاستفادة من الخدمة.

بالخطوات.. طريقة إصدار شهادة الأجور والاشتراك من التأمينات

أتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، للمشترك في نظام التأمينات، الحصول على شهادتي الاشتراك والأجور من خلال موقعها الإلكتروني. 

المرور: 2000 ريال غرامة عدم إعطاء أفضلية المرور لهذه المركبات

أعلنت المديرية العامة للمررو أن عدم إعطاء أفضلية المرور لمركبات الطوارئ مخالفة مرورية غرامتها 2000 ريال.

بالفيديو.. سجين مخدرات يكشف تفاصيل لأول مرة عن الانجرار لطريق الشيطان

كشف مسجون في قضية مخدرات عن تفاصيل سقوط في مستنقع عالم المخدرات والاتجار فيها.

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أخبار السعودية.. عواصف رعدية وأمطار وسيول على هذه المناطق وأسباب حرمان الزوج من قرض سكني

عاجل.. خادم الحرمين الشريفين يوافق على استضافة 1000 معتمر من جميع دول العالم

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