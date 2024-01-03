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عاجل.. المرور: 2000 ريال غرامة عدم إعطاء أفضلية المرور لهذه المركبات

المرور1
المديرية العامة للمرور
أ أ
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أعلنت المديرية العامة للمررو أن عدم إعطاء أفضلية المرور لمركبات الطوارئ مخالفة مرورية غرامتها 2000 ريال.

موعد الفحص الدوري الفني للمركباتاضافة اعلان

وكانت الإدارة العامة للمرور، أوضحت موعد الفحص الدوري الفني للمركبات الجديدة.
وقالت الإدارة عبر حسابها بمنصة (إكس)، "يجرى الفحص الفني الدوري للمركبات الخاصة الجديدة بعد مرور 3 سنوات، ومركبات الأجرة العامة والحافلات العامة والنقل العام بعد سنتين من الترخيص لها لأول مرة، ومن ثم يجب الفحص سنوياً".
جاء ذلك إجابة لسؤال أحد المستفيدين قال فيه: " عندي سيارة جديدة موديل 2023 متى يحين موعد الفحص الدوري؟".

حجز موعد قبل التوجه للفحص الدوري للمركبة

وفي وقت سابق، كشف الحساب الرسمي للفحص الفني الدوري للسيارات والمركبات، والمعتمد من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عبر منصة "إكس"، عن إلزامية حجز موعد على جميع أنواع المركبات قبل التوجه إلى موقع الفحص.

الفحص الفني الدوري للسيارات

 وأسهم قرار سعودة مراكز الفحص الفني الدوري للسيارات، في تقليص ساعات انتظار المركبات في طوابير الفحص، التي كانت تمتد في بعض المواقع إلى نحو الساعتين، وأوصلها إلى حدود الـ5 دقائق.

فرض حجز المواعيد

يأتي ذلك بالتزامن مع فرض حجز المواعيد للراغبين بفحص سياراتهم، ما نظم عملية الدخول والخروج من المحطات، وألغى طوابير الانتظار التي كان تزدحم بالسيارات المنتظرة، مع ما يفرضه تحركها البطيء وتوقفها ثم تحركها مرارًا وتكرارًا من تلوث بيئي وسمعي.

تخفيف الضغط بمراكز الفحص

وأوضح أصحاب سيارات خضعت للفحص في مراكز الفحص الدوري شمال وجنوب جدة، أن الالتزام بالموعد المحدد للفحص أسهم في تخفيف الضغط على مراكز الفحص الدوري، وجعل آليات عملها أكثر سلاسة وتنظيمًا من السابق، وفقًا لـ"الوطن".
وتهدف مراكز الفحص الدوري إلى التأكد من سلامة السيارات وصلاحيتها للسير على الطرقات بما يرفع مستوى السلامة المرورية.

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