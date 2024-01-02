أخبار السعودية.. تعديل نظام خدمة حجاج الداخل وتنبيه من التعليم بخصوص النقل الخارجي

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء.. واتخاذ 17 قرارًا مهمًا
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
مجلس الوزراء: تمديد حساب المواطن واستمرار الدعم الإضافي يأتي انطلاقاً من عناية الدولة بالمواطنين
ثمن مجلس الوزراء قرار خادم الحرمين بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي للمستفيدين منه حتى نهاية العام (2024م).
قرار مهم لـ مجلس الوزراء بشأن نظام خدمة حجاج الداخل
قرر مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم الثلاثاء، الموافقة على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل، وذلك على النحو الوارد في القرار.
قائد القوات المشتركة يستقبل شيخ قبيلة الدماشقة
استقبل معالي قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، بمكتبه في قيادة القوات المشتركة، اليوم، شيخ قبيلة الدماشقة الشيخ ناصر بن علي العوشان.
التعليم تحذر: لا عدول عن النقل الخارجي بعد 6 رجب
أتاحت وزارة التعليم الاعتراض لشاغلي الوظائف التعليمية من عدم النقل في الحركة الخارجية للعام الدراسي الحالي لمدة 5 أيام من إعلان نتائج الحركة رسمياً.
“الأرصاد” يُحذر من أمطار ورياح على مكة و8 مناطق لـ 11 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.
حقيقة تأثير "تمهير" على أهلية الضمان الاجتماعي؟
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مدى تأثير دعم "تمهير" على أهلية الضمان الاجماعي.
رابط التقديم.. وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك للبكالوريوس فأعلى
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:
بشرى.. تسليم وحداث إسكان تنموي جديدة بمحافظة طريف
سلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة في مكتبه بمحافظة طريف اليوم، مفاتيح وحدات الإسكان التنموي لعدد من المستفيدين من برنامج الإسكان التنموي بالمحافظة ،