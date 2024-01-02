الثلاثاء، 20 جمادى الثانية 1445 ، 02 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أخبار السعودية.. تعديل نظام خدمة حجاج الداخل وتنبيه من التعليم بخصوص النقل الخارجي

أخبار السعودية
أخبار السعودية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء.. واتخاذ 17 قرارًا مهمًا
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.

مجلس الوزراء: تمديد حساب المواطن واستمرار الدعم الإضافي يأتي انطلاقاً من عناية الدولة بالمواطنين
ثمن مجلس الوزراء قرار خادم الحرمين بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي للمستفيدين منه حتى نهاية العام (2024م).

قرار مهم لـ مجلس الوزراء بشأن نظام خدمة حجاج الداخل
قرر مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم الثلاثاء، الموافقة على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل، وذلك على النحو الوارد في القرار.

قائد القوات المشتركة يستقبل شيخ قبيلة الدماشقة
استقبل معالي قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، بمكتبه في قيادة القوات المشتركة، اليوم، شيخ قبيلة الدماشقة الشيخ ناصر بن علي العوشان.

التعليم تحذر: لا عدول عن النقل الخارجي بعد 6 رجب
أتاحت وزارة التعليم الاعتراض لشاغلي الوظائف التعليمية من عدم النقل في الحركة الخارجية للعام الدراسي الحالي لمدة 5 أيام من إعلان نتائج الحركة رسمياً.

“الأرصاد” يُحذر من أمطار ورياح على مكة و8 مناطق لـ 11 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.

حقيقة تأثير "تمهير" على أهلية الضمان الاجتماعي؟
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مدى تأثير دعم "تمهير" على أهلية الضمان الاجماعي.

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك للبكالوريوس فأعلى
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:

بشرى.. تسليم وحداث إسكان تنموي جديدة بمحافظة طريف
سلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة في مكتبه بمحافظة طريف اليوم، مفاتيح وحدات الإسكان التنموي لعدد من المستفيدين من برنامج الإسكان التنموي بالمحافظة ،

اقرأ أيضا

قرار مهم لـ مجلس الوزراء بشأن نظام خدمة حجاج الداخل

خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء.. واتخاذ 17 قرارًا مهمًا

قائد القوات المشتركة يستقبل شيخ قبيلة الدماشقة

عاجل.. مجلس الوزراء: تمديد حساب المواطن واستمرار الدعم الإضافي يأتي انطلاقاً من عناية الدولة بالمواطنين

التعليم تحذر: لا عدول عن النقل الخارجي بعد 6 رجب

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أخبار السعودية 1:48 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

أخبار السعودية.. موعد إيداع الدفعة الجديدة من حساب المواطن وشروط صرف الضمان المطور

أهم 10 9:59 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. أهلية حساب المواطن وشروط لمّ شمل المعلمين والمعلمات

أخبار السعودية 5:01 م الإثنين، 01 يناير 2024

عاجل.. أخبار السعودية.. موعد صرف دعم ساند ومعايير المفاضلة على الوظائف الإدارية بالتعليم

أهم 10 10:16 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. حقيقة توقف الدعم الإضافي وتعليق الدراسة الحضورية في هذه المدارس

اقرأ أيضا

أمطار غزيرة على عسير
2:07 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

عاجل.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار ورياح على مكة و8 مناطق لـ 11 مساءً

QNA_PLANET_02-01-2023
1:49 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

في هذا التوقيت.. الشمس عند أقرب نقطة من الأرض

أخبار السعودية
1:48 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

أخبار السعودية.. موعد إيداع الدفعة الجديدة من حساب المواطن وشروط صرف الضمان المطور

300px-Chariot19
1:44 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

إطلاق مشروع تاكسي المدينة المنورة.. التفاصيل

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

المؤسسة العامة للتقاعد بالسعودية - التامينات
5:01 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

عاجل.. أسباب توقف معاش التأمينات الاجتماعية عن المستفيدين 1445

الضمان الاجتماعي المطور
4:44 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي عن طريق النفاذ الوطني

GC1s0pWWcAA0Py9
4:11 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء.. واتخاذ 17 قرارًا مهمًا

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
6:23 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

عاجل.. "الموارد البشرية": إثبات الاستقلالية شرط لاستمرار صرف الضمان المطور

أمطار غزيرة على عسير
2:07 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

عاجل.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار ورياح على مكة و8 مناطق لـ 11 مساءً

إصابات العمل
1:01 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

تعرّض الموظف لحادث أثناء ذهابه إلى العمل.. هذا هو الموقف القانوني