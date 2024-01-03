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عاجل.. بالخطوات.. طريقة إصدار شهادة الأجور والاشتراك من التأمينات

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
التأمينات الاجتماعية
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أتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، للمشترك في نظام التأمينات، الحصول على شهادتي الاشتراك والأجور من خلال موقعها الإلكتروني. اضافة اعلان
وشهادة الأجور هي التي توضح مدة الاشتراك والأجور للمشترك، أما شهادة الاشتراك فهي التي توضح الأجر الخاضع للنظام.

خطوات إصدار شهادة الأجور والاشتراك من التأمينات 

وتأتي الخطوات عن طريق الدخول للحساب الشخصي للمشترك عبر تأميناتي أفراد، ومعرفة تفاصيل ومدد الاشتراك التي توضح الأجر، وتاريخ الالتحاق والاستبعاد في جميع المنشآت، وطباعة شهادة (الأجور).
وفيما يلي خطوات إصدار كلا الشهادتين التي تُمكّن المشترك من الحصول على الشهادة الإلكترونية الفورية، وفق ما أورد حساب التأمينات في منصة "إكس": 

التأمينات الاجتماعية

توضح شهادة الاشتراك مدة الاشتراك والأجور للمشترك، ويمكن إصدارها من خلال الخطوات الآتية:
- تسجيل الدخول إلى حساب المشترك من الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات، أو تطبيق تأميناتي.
- من الشاشة الرئيسة ادخل على رابط الشهادات.
- اختر نوع الشهادة: شهادة الاشتراك أو شهادة الأجور.
- انقر على إصدار يمكنك طباعة أو حفظ الشهادات.

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