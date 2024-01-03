هل المبتعثون يشملهم حساب المواطن؟.. رد من البرنامج

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منح حساب المواطن للمواطنين المقيمين خارج المملكة، مهلة لا تتجاوز ثلاثة شهور لاستحقاق الدعم المقدم من البرنامج.

المبتعثون وحساب المواطن اضافة اعلان



وقال ردًا على استفسار عبر حسابه في منصة "إكس" حول ما إذا كان المبتعثون مشمولين بالدعم: بإمكانك التسجيل، ويتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة أكثر من 90 يومًا".وأضاف: "وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يومًا خلال السنة الميلادية الواحدة سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن".

بإمكانك التسجيل،ويتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة، وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يوم خلال الـ 12 شهرًا الماضية سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن وفقًا للمقدار المخصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) January 2, 2024

تمديد حساب المواطن



تطوير وتعديل ضوابط حساب المواطن



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

