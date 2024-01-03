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"قوى" توضح شروط النطاق عند نقل الكفالة على منشأة توسع

منصة قوى
منصة "قوى"
أ أ
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أوضحت منصة "قوى"، أنه في حال تم إرسال طلب نقل الكفالة من منشأة توسع، يجب أن يكون النطاق في الأخضر المتوسط على الأقل، أو الأخضر الصغير أ، حتى يتم الاستفادة من الخدمة.اضافة اعلان

 

نقل الكفالة عبر قوى

جاء ذلك على صفحة "قوى" الرسمية في "إكس"، ردًا على استفسار مواطن جاء فيه: "أريد نقل الكفالة على مؤسسة ويقولون بأن النطاق الأخضر المنخفض لا يسمح بذلك، فهل هذا صحيح؟

شروط نقل الكفالة في النظام الجديد للمقيمين

1ـ أن لا يتجاوز عدد المكفولين 100 مكفول.
2ـ ألا يكون المكفول المراد نقله ضمن العمالة المنزلية.
3ـ سريان مفعول مدة العمالة جميعًا في المنشأة الراغبة بنقل الكفالة.
4ـ سريان مفعول مدة إقامة المكفول لمقيم.

أن يكون عمر طالب نقل الكفالة فوق 18عامًا

5ـ أن يكون طالب خدمة نقل الكفالة يتخطى حاجز 18 عامًا.
6ـ ضرورة واشتراط موافقة الكفيل السابق على إتمام نقل الكفالة لآخر.
7ـ وجوب موافقة وزارة العمل على النقل.
8ـ وفرة حيز في المنشأة المراد نقل الكفالة إليها ضمن الطاقة الاستيعابية للمكفولين.
9ـ اشتراك الوافد بخدمة العنوان الوطني تحت إمرة الكفيل بحيث يكون مشتركًا مع عنوان السكن الخاص بالأخير.

انقضاء سنة كاملة بين الكفيل والمكفول

10ـ ضرورة انقضاء سنة كاملة على الكفالة بين الكفيل والمكفول.
11ـ سريان مفعول تراخيص المنشأة المراد النقل إليها.
12ـ وجوب التزام المنشأة والتقيد بنسبة 80% كحد أدنى في تحسين الأجور وإتمام التقييم الذاتي.

الأوراق المطلوبة لنقل الكفالة

لا بد من توافر الأوراق والمستندات التالية لضمان استكمال خدمة نقل الكفالة في النظام الجديد للمقيمين:
ـ نموذج طلب نقل الكفالة
ـ إرفاق خطاب واضح وصريح من صاحب العمل أو الكفيل الجديد يبين فيه عدد العمالة بالتفصيل.
ـ إرفاق نسخ أصلية من رخصة البلدية والسجل التجاري؛ بشرط سريان مفعولها.
ـ تلاؤم العمل الذي يمارسه المكفول مع النشاط الذي يمارسه الكفيل الجديد.
ـ جوازات السفر القديمة منتهية الصلاحية خلال تواجده في الأراضي السعودية.

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