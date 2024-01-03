هل الضمان الاجتماعي يتعارض مع حافز؟

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مدى تعارض الحصول على الضمان الاجتماعي ودعم حافز.





الحد المانع من الضمان المطور اضافة اعلان



وعليكم السلام، أهلاً بك



يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش، وعليه فلا يؤثر حصول المستفيد أو التابع على حافز عند دارسة نتيجة الاهلية مالم يتجاوز الحد المانع لاستحقاق الضمان.



نسعد بتواصلكم،، — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) January 3, 2024

معاش الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



ما طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي؟



برنامج حافز



وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس": "يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش، وعليه فلا يؤثر حصول المستفيد أو التابع على حافز عند دارسة نتيجة الاهلية مالم يتجاوز الحد المانع لاستحقاق الضمان".معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن مبلغ مالي شهري يتم منحه للمستفيدين.ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.-الإقامة الدائمة في المملكة.-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً للفرد الواحد.-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.-إنشاء مستخدم جديد وتعبئة البيانات المطلوبة: رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال.-سيتم إرسال ”رمز التحقق“ إلى رقم الجوال المدخل.-إدخال رمز التحقق المرسل إلى جوالك والضغط على ”توثيق“-تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام: رقم الهوية وكلمة المرور.-تعبئة البيانات المطلوبة في المنصة.يعد برنامج حافز من أهم المبادرات التي تقدم لدعم فئات واسعة من المواطنين داخل المملكة، ويتركز دوره بشكل خاص على تقديم الدعم المالي والنفسي للعاطلين عن العمل.ويهدف ذلك إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين ورفع روحهم المعنوية، كما يسعى البرنامج إلى تمكين هذه الفئة من دخول سوق العمل من خلال توفير فرص عمل مناسبة لهم وتأهيلهم لها بشكل جيد.ويشمل البرنامج فئة عمرية تتراوح بين العشرين والستين عامًا مما يعكس التفاعل مع احتياجاتهم المتنوعة.كما يتميز بتقديم دعم شامل للمستفيدين عن طريق تقديم دورات تدريبية لهم لتنمية مهاراتهم وزيادة فرصهم في الحصول على وظائف مناسبة.