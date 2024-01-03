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تنبيه عاجل لـ "الجوازات" بشأن تأكيد هذه البيانات قبل السفر

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الجوازات
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أصدرت المديرية العامة للجوازات، تنبيهًا مهمًا لجميع المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة، من ضرورة التأكد من صلاحية جوازات السفر الخاصة بهم أو بمرافقيهم قبل مغادرة المملكة.

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تنبيه مهم لـ "الجوازات" بشأن تأكيد هذه البيانات قبل السفر

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه على جميع المواطنين قبل السفر أن يتأكدوا من الآتي:
1 – إصدار تصاريح السفر اللازمة.
2 – أن يكون جواز السفر خاليًا من التلف.
3 – اشتراطات الدولة المراد السفر إليها.
4 – أن تكون بيانات الجواز مقروءة والصورة واضحة.
5 – صلاحية الجواز أكثر من 3 أشهر عند السفر للدول العربية، أو 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى.


شروط صلاحية جواز السفر

وأوضحت مديرية الجوازات أنه يُشترط قبل السفر
1 - ألا تقل مدة الصلاحية عن 3 أشهر للسفر إلى الدول العربية و6  أشهر للسفر إلى بقية الدول.
2 - سرعة إصدارها أو تجديدها عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" قبل موعد السفر بوقت كافٍ.
3 - التأكد من تعليمات الدخول للدول وجِهَةِ سفرهم.

إلزامية حمل جواز سفر أو هوية وطنية

وأكدت الجوازات إلزامية حمل جواز سفر أو هوية وطنية عند السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ مشيرة إلى أن الهوية الوطنية الرقمية عبر منصة "أبشر وتوكلنا" لا تخوّل صاحبها السفر إلى خارج المملكة.
وأشارت إلى أن سجل الأسرة وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة فقط، ولا تمكن حاملها من السفر إلى خارج المملكة.



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