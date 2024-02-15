عاجل. أخبار السعودية.. أسعار اللحوم والدواجن والأسماك في المملكة وعقوبة الخروج بثوب النوم للشارع

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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:



وصول الطائرة الإغاثية الرابعة تحمل مساعدات المملكة للشعب الأوكراني

وصلت اليوم الخميس، الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة إلى مطار زوسوف البولندي القريب من الحدود الأوكرانية؛ تمهيدًا لدخولها عبر الحدود البولندية إلى أوكرانيا، وذلك ضمن مساعدات المملكة للشعب الأوكراني.



شرطة الرياض تُطيح بـ 4 مقيمين ظهروا في محتوى مرئي وهم يرتكبون فعلًا مشينًا



أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض أنها ألقت القبض على 4 مقيمين إثر مشاجرة جماعية بينهم.



700 ألف طالب وطالبة بـ تعليم جده يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الثاني

أدى أكثر من 700 ألف طالب وطالبة بمدارس جدة ورابغ وخليص، صباح اليوم، أول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1445هـ في مختلف المراحل الدراسية.



إعلان نتائج الفرز المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية

أعلنت قوات الأمن الخاصة عن نتائج الفرز المبدئي للمتقدمين على الوظائف الصحية برتبة عريف المعلن عنها في بوابة التوظيف خلال الفتره 03/06/1445هـ، 06/06/1445هـ، كما نود التنويه:



كيف تُضاف زوجة المواطن "غير السعودية" إلى الضمان الاجتماعي؟

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، آلية ضم زوجة المواطن "غير السعودية" في الضمان الاجتماعي المطور.



أهلية حساب المواطن.. سبب عدم الاستحقاق وطريقة الاعتراض

نشر حساب المواطن عبر حسابه في منصة "إكس"، قائمة بأهم الأسئلة التي يطرحها المستفيدون.



تعرف على عقوبة الخروج بثوب النوم للشارع

أكد المحامي زياد الشغلان على أن الخروج للشارع أو البقالة، أو أي مكان عام بثوب النوم مخالف للائحة المحافظة على الذوق العام وعليها غرامة 100 ريال.



أسعار اللحوم والدواجن والأسماك في المملكة

ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن والأسماك في المملكة على أساس شهري خلال يناير الماضي، فيما سجل سعر الفيليه الطازج انخفاضا طفيفا.



